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الجمعة 14 نيسان 2023 ساعة 18:41

ملايين الايرانيون يحييون يوم القدس العالمي

ملايين الايرانيون يحييون يوم القدس العالمي
وقالت مصادر من طهران إن الشعب الايراني خرج في هذا اليوم ليقول هو من اول الشعوب الداعمين للشعب الفلسطيني ورافضا للاحتلال.

خرج الشعب الايراني في مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي البلاد بمسيرات حاشدة من اجل احياء يوم القدس العالمي ودعما للشعب الفلسطيني وليأكدوا انهم ثابتون على مبادئ الثورة الاسلامية رغم الحظر الاميركي الجائر.

وقال مصدر ميداني إن الشعب الايراني في مدينة مشهد المقدسة خرج منذ الصباح للشماركة في مسيرات يوم القدس العالمي.

وأضاف، أن المسيرات تنطلق من ساحة 15 خرداد وتنتهي في مرقد الامام الرضا عليه السلامة لاقامة صلاة الجمعة.

واشار الى أن الشعب الايراني رغم الظروف الاقتصادية الصعبة جراء الحظر الاميركي خرجوا اليوم بمسيرات مليونية لاحياء يوم القدس في رسالة للعالم بانهم على درب مفجر قائد الثورة الاسلامية سائرون، وبانهم ثابتون في دعمهم للقضية الفلسطينية ومظلومين العالم.

وإلى اهواز التي خرج المئات فيها قائلين لا تطبيع مع الاحتلال جملة وتفصيلا هكذا انطلق مستهل شعارات مسيرة يوم القدس العالمي بمدينة اهواز التي طالبت العالم بالتحرك لوقف جرائم الاحتلال بشتى السبل، وجعل يوم القدس صرخة بوجه الأحتلال.

لا تفريط بالقدس، وضرورة الإلتفاف حول محورية نضال فلسطين، واسترجاع جميع حقوقها كان أهم مطالب المشاركين في المسيرات.

ويصر الخوزستانيون هنا وإن طالت الأيام والمسافات على أنهم مع فلسطين والقدس ماضون على طريق مناصرتها واسترجاع آخر ذرة من ترابها وحقوقها المسلوبة.

وقد حضرت النساء الايرانيات بشكل واسع في مسيرات احياء يوم القدس العالمي في رسالة للعالم بانهن ثابتات على مبادئ الثورة الاسلامية وداعمات للشعب الفلسطيني.

وقالت أحدى المشاركات في مسيرات يوم القدس اننا جئنا لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم ونعلن اننا معهم في مجابهة الكيان الصهيوني وحضرت مع ابنائي حتى يسيرون على خطى ابائهم.

وأضافـت، أن النساء الايرانيات كانن ومازالن حاضرات في الساحات للدفاع عن الشعب الفلسطيني وانهن ثابتات على مبادئ الثورة الاسلامية .

هذا وانطلقت اليوم في مختلف أرجاء العالم مسيرات إحياء يوم القدس العالمي تحت شعار الضفة درع القدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك دعما للشعب الفلسطيني، ورفضا للاحتلال الإسرائيلي.

ودعا مسؤولون وشخصيات من شتى أنحاء العالم الى المشاركة الحاشدة في مسيرات يوم القدس. وانطلقت صباح اليوم في مختلف المحافظات والمدن الإيرانية مسيرات يوم القدس. وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية في ايران الإمام الخميني قدس سره قد أطلق يوم القدس العالمي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
رقم : 1052413
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