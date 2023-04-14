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الجمعة 14 نيسان 2023 ساعة 20:18

المرجع الخالصي: اجتماع الامة ومظاهر النصر هو المصداق الحقيقي لإحياء يوم القدس

المرجع الخالصي: اجتماع الامة ومظاهر النصر هو المصداق الحقيقي لإحياء يوم القدس

واشار المرجع الديني الشيخ محمد مهدي الخالصي خلال خطبة صلاة الجمعة الى دور أمير المؤمنين (عليه السلام) في القضاء على المشركين والقضاء على اليهود كما في قضية خيبر، حيث تآمروا على الإسلام والمسلمين ونقضوا العهد في أثناء معركة الخندق، حيث قام امير المؤمنين (عليه السلام) بدوره العظيم مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في استئصالهم من المدينة ثم تبعهم إلى خيبر، وقصة خيبر قصة كتبها التاريخ ودهش لعظمة ما جرى فيها.

وأضاف قائلاً: ان الحرب على الاسلام وعلى الايمان وحتى على الأنبياء قائمة، فاليهود حاربوا موسى (عليه السلام) اذوه، ثم حاولوا قتل عيسى (عليه السلام) ثم تآمروا على قتل النبي محمد (صلى الله عليه وآله) وتواصل تآمرهم حتى استشهد أمير المؤمنين (عليه السلام)، فهل كانت ضربة علي (عليه السلام) يوم الخندق وضربته في خيبر يوم قضى على مرحب واسقط احدوثة اليهود هي التي تجسدت في حقد الحاقدين حيث أصابوه في رأسه الشريف في ليلة التاسع عشر وأدت إلى وفاته في الليلة الحادية والعشرين.

وربط سماحته هذه الاحداث بما يجري على واقع امتنا اليوم وخاصة ما يجري في القدس وتحرير فلسطين واستعادة هذا الدور من جديد في مثل هذا اليوم يوم القدس العالمي لإحياء هذه الذكرى العظيمة، وذكريات انتصار الاسلام والمسلمين واحياء ذكرى رسول الله (صلى الله عليه وآله) والجهاد حتى تحرير كامل فلسطين بإذن الله تعالى.

وفي الختام أكد ان اجتماع الامة ومظاهر النصر التي تتجلى في كثير من البقاع خصوصاً في تراجع المشروع المعادي الذي حاولوا فيه تفتيت الامة، وبدأ المصالحات من جديد وعودة الوعي إلى الساحة مع الثبات على خط الجهاد والشهادة هو المصداق الحقيقي لإحياء يوم القدس وقضية فلسطين.
رقم : 1052423
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