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الجمعة 14 نيسان 2023 ساعة 20:48
أمير عبداللهيان:

تحرير القدس لا ينحصر بحدود الاسلام بل هو ملتقى الشرف والانسانية

تحرير القدس لا ينحصر بحدود الاسلام بل هو ملتقى الشرف والانسانية
وفي تغريدة له تزامنا مع يوم القدس العالمي وعلى هامش مشاركته في صلاة الجمعة، كتب حسين امير عبداللهيان: ان تحرير القدس لا ينحصر بحدود الاسلام، بل هو نقطة تلاقي شرف وإنسانية احرار العالم.

وأضاف: في هذا العام، وفي مواجهة الصهاينة وفضلا عن ازمة المشروعية والهلع من منظر الانهيار الداخلي، فإن هناك آمال تتنامى لتكميل التقارب بين الدول الاسلامية وهو غاية يوم القدس العالمي.

وفي مقال ارسله امير عبداللهيان الى صحيفة الاخبار اللبنانية، أكد أمير عبداللهيان ان التطورات الجديدة في فلسطين والاراضي المحتلة، أبرزت خطأ حسابات بعض الدول في التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني اسرع مما كان يُتوقع.
رقم : 1052429
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