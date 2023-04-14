يوم القدس العالميّ؛ إحياء للقضيّة الفلسطينيّة وإثبات لعزّة الإسلام

فيجب أن نعمل على تقوية قيام الفلسطينيّن ونهضتهم على نحو يواصل الطريق الذي سلكه الأيوبيّون والقسّاميّون، فإنّ معيار حياة الشعب الفلسطينيّ هو مقاومتهم وجهادهم وما يقع بينهم من شهيد ومجروح، فكلّما استمر ذلك كلّما ظهر أنّ الروح الإسلاميّة والغيرة فيهم لم تمت، وأنّهم لم يرتضوا بعد الذلّة والهوان، فإن قضوا نحبهم فهم أحرار لم يُستعبدوا، وهذا تماماً على نقيض رؤساء وأمراء وملوك بعض الدول العربيّة الذين تقبّلوا الذلة ولبسوا ثوب المهانة، وبالرغم من كونهم يأكلون ويشربون إلى أنّهم أموات.



كما أنّ سماحته قد تطرّق إلى بيان الدور المهمّ الذي يلعبه يوم القدس العالميّ في الوقاية من انطواء القضيّة الفلسطينيّة في ظلمة النسيّان؛ حيث قال: مع انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران وتداول فكرة يوم عالميّ للقدس، واكتساء المقاومة بثوب وشمائل إسلاميّة؛ وقع الكيان الصهيونيّ في موضع الضعف بينما واصل تيّار المقاومة الفلسطينيّة طريقه في الجهاد.



لذا فإنّ الفائدة الأولى ليوم القدس العالميّ هي وقاية القضيّة الفلسطينيّة من النسيان والاندثار؛ حيث تُجرّ أهداف القضية الفلسطينيّة في كل عام نحو الإهمال فيأتي يوم القدس العالميّ ليكسر تلك القيود التي كبّلت الأذهان ويحي فيها قضيّة القدس. وذلك لأنّ مُضي الزمان هو أحد الأسلحة التي يستخدمها العدو؛ حيث إنّ العديد من الدول المستكبرة والظالمة تنتهج سياسة الإسكات عن ما ارتكبته من جرائم لمدّة من الزمان بقصد أن يتناسى الناس تلك الحادثة قليلاً قليلاً إلى أن يعفى الزمان عليها، وغالباً ما يحدث ذلك.



وعلى هذا الأساس كان يوم القدس العالميّ يوماً مهمّاً في التاريخ الإسلاميّ وسنّة مدروسة بدقّة لمواجهة الغاصب الصهيونيّ، فكانت قذى في عينه لا ينفك يؤذيه.



إنّ يوم القدس العالمي هو السبب في تذّكر المسلمين حقيقة احتلال الكيان الإسرائيلي الغاصب لقبلتهم الأولى وأنّه قد غصب جزء من أراضيهم؛ صحيح أنّ هذا الأمر قد وقع قبل ستين عاماً؛ ولكن تتجدّد ذكراه في كلّ عام في هذا اليوم وتتعلّم الأجيال الجديدة أنّ «القدس لنا» ويجب أن نخلّصها من قبضة الصهاينة.



فجميع المسلمين –بلا استثناء عربهم وعجمهم، تركهم وفرسهم- يعلمون أنّ القدس هو قبلة الإسلام الأولى، ويمثّل أهمية للجميع. كما أنّ الجميع يعتقدون أنّ هذه الأرض هي من أراضي المسلمين، ومن هذا المنطلق فإنّهم جميعاً في هذا اليوم يرفعون أصواتهم بنداء «الموت لإسرائيل».