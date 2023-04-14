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الجمعة 14 نيسان 2023 ساعة 20:58

يوم القدس العالميّ؛ انكشاف الستر عن وجه اسرائيل وحماتها الغربيّين الحقيقيّ المدّعين لمراعاة حقوق الإنسان

يوم القدس العالميّ؛ انكشاف الستر عن وجه اسرائيل وحماتها الغربيّين الحقيقيّ المدّعين لمراعاة حقوق الإنسان
فهل تمتثل الجهات التي تنادي بمراعاة حقوق الإنسان وقد أصمت آذان شعوب العالم بشعاراتها المدافعة عن البشر لما تنادي إليه وتراعي حقوق الإنسان في حروبها؟! حيث إنّنا لم نر في الحروب التي تشنّها إسرائيل على الفلسطينيّن العزّل عدم مراعاتهم لتلك الأمور وحسب، بل شاهدنا أيضاً كيف أنّ هؤلاء الجناة عديمي الرأفة والرحمة يهدمون بيوت الفلسطينيّن، ويقصفون المستشفيات فيهدمونها فوق رؤوس المرضي والمجروحين، ويحرقون المزارع ويبيدون الأشجار ويقتلون بلا رحم الصغير والكبير حتى المسنّين بلا أدنى رحمة؛ وبالرغم من كلّ هذا يقوم مدّعو الدفاع عن حقوق الإنسان بتأييدهم والدفاع عنهم في حين يتهموننا نحن بممارسة العنف!.

فلو كان مدّعو الدفاع عن حقوق الإنسان صادقين في ما يذكرونه من شعارات جميلة المظهر؛ لتحوّل وجه البشريّة ولتغيّرت حياتهم إلى الأفضل، ولكنّهم منحرفين عن طريق الصدق ولا يفكّرون في شيء سوى منافعهم الخاصّة ينشرون الظلم والتفرقة المشينة والكيل بمكيالين، ومن هنا نجد أنّ مدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان يصمّون آذان العالم بندااتهم واعتراضاتهم إذا ما تمّت محاكمة جاسوس إسرائيلي في بقعة من بقاه الأرض، ولكنّهم لا يحرّكون ساكناً ولا ينطقون بحرف إذا ما قتل الآلاف من الشعب الفلسطيني المظلوم بأشنع الطرق وأبشع الأساليب. بل أنّهم –بكلّ أسف- يسارعون إلى دعم الظالم ومساعدته سياسيّاً واقتصاديّاً وعسكريّاً ليزيد في ظلمه وقتله الأبرياء!.

وعلى هذا النحو أشار سماحته إلى فضح إسرائيل وداعميها من الغربيّين المتزايد يوماً بعد يوم من حيث كونه أحد أهم خصائص مسيرات يوم القدس العالميّ الفريدة فقال: ولتربّي الشعوب أجيالها الناشئة بمشاركتها في مسيرة يوم القدس العالميّ درساً مهمّاً؛ ألا وهو أنّ إسرائيل ظالمة غاصبة وأنّ الأراضي الفلسطينيّة ستعود إلى جمع الدول الإسلاميّة.

يوم القدس هو يوم تنديد واعتراض جميع المسلمين على الجرائم الصهيونيّة وفرصة لفضح الكيان الصهيونيّ، فاليوم قد أضحت إسرائيل أكثر انزواء وعزلة وأعظم فضيحة على المستوى العالميّ من ذي قبل، كما أنّ آراء المجتمع الدولي تقف ضد هذا الكيان الغاصب.
رقم : 1052431
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