استهداف مركبة للمستوطنين شمال القدس

وأفادت مصادر مقدسية، بأن مقاومين داخل سيارة أطلقوا النار صوب مركبة للمستوطنين قرب قرية "مخماس".



وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن هذه العملية لم توقع إصابات، فيما أغلقت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي مفترق "مخماس".