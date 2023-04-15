وصول 125 أسيراً من أنصار الله إلى صنعاء قادمين من السعودية

وكانت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جيسيكا موسان، قد أعلنت مغادرة أسرى من حركة أنصار الله اليمنية المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، على متن طائرة متجهة إلى صنعاء.



ونقلت مصادر اخبارية عن موسان أنه من المنتظر بعد تلك الخطوة، أن تستقبل المملكة بعد ذلك طائرة تقل سجناء سعوديين، في ثاني أيام عملية واسعة لتبادل أسرى في إطار الحرب على اليمن.



ويشار إلى أنّ هذه هي الرحلة الأولى، من بين ثلاث رحلات مقررة اليوم السبت، بين السعودية واليمن، إذ ستحمل الرحلة الثانية 16 سجيناً سعودياً وثلاثة أسرى سودانيين من صنعاء إلى الرياض، بحسب الحكومة اليمنية، فيما ستنقل آخر الرحلات 117 سجيناً من "أنصار الله" من أبها إلى العاصمة اليمنية.



وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، قد أعلنت في بيان، بدء عملية نقل نحو 900 محتجز على صلة بالنزاع في اليمن، في إطار عملية إنسانية تستمر 3 أيام، بدأت أمس الجمعة وتستمر إلى 16 نيسان/أبريل الجاري.



وسبق أن غادرت طائرة تابعة للصليب الأحمر الدولي مطار صنعاء الدولي، صباح أمس، متوجهةً إلى مطار عدن، وفيها 72 أسيراً من القوات التابعة للتحالف السعودي، بينهم وزير الدفاع محمود الصبيحي وشقيق الرئيس السابق ناصر منصور هادي.



وفي وقتٍ لاحق أمس، وصلت طائرة ثانية إلى مطار صنعاء الدولي على متنها 125 أسيراً محرّراً من الجيش واللجان الشعبية اليمنية.



وقدّم قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، أمس التهاني "للأخوة الأسرى المحرّرين وأُسَرِهم على خروجهم"، مؤكداً لبقية أسر الأسرى أنّ "العمل مستمر لإكمال عملية التبادل، حتى يكتمل تحرير كلّ الأسرى".



ويأتي تبادل الأسرى بين صنعاء والرياض، تنفيذاً للاتفاق الذي تمّ التوصل إليه، في محادثات بين أطراف النزاع اليمني، في العاصمة السويسرية برن في آذار/مارس الماضي، وستستخدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر طائراتها لنقل المحتجزين جواً من وإلى 6 مدن في اليمن والسعودية.