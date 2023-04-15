اقامة صلاة العيد بامامة قائد الثورة الاسلامية

وقد جاء في نص بيان مقر صلاة عيد الفطر في طهران في اعلانه رقم واحد:" أيّها الصائمون الأعزاء والشرفاء ستقام صلاة عيد الفطر، وبحمد الله لهذا العام في مصلّى الإمام الخميني (قدّس الله سّره) بإمامة قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي (ادام الله ظله العالي)."



وفي إشارة الى الأخذ بعين الاعتبار لأعداد المصلين الأعزاء المرحبين والذين سيشاركون بهذه المناسبة، أكّد البيان على اهمية التعاون مع الجهات المنظمة لهذه المناسبة الرائعة والعظيمة وبذل قصارى الجهود لتسهيل وجود المصلّين وتكريم حضورهم قدر المستطاع لنيل شرف استضافتهم وخدمتهم في هذا الحدث المبارك.