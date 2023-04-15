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السبت 15 نيسان 2023 ساعة 18:31

بكين: نأمل أن تدعم برلين موقف الصين فيما يخص قضية تايوان

بكين: نأمل أن تدعم برلين موقف الصين فيما يخص قضية تايوان
وصرّح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، أن بكين تأمل وتثق بأن تدعم برلين بلاده فيما يخص إعادة التوحيد مع تايوان، مثلما أيدت الصين في الماضي إعادة توحيد ألمانيا.

وقال وانغ يي أثناء لقائه مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في بكين، اليوم السبت: "تعد إعادة تايوان للصين جزءاً هاماً للنظام الدولي الذي تم إنشاؤه بعد الحرب العالمية الثانية، وتحاول القوى الداعية لاستقلال تايوان تقويض الوضع الحالي وتعريض السلام في مضيق تايوان للخطر".

وأضاف أنه من أجل الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان من الضروري مواجهة النشاط الانفصالي الهادف إلى استقلال تايوان، بشكل حازم.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن بيربوك قولها إن بلادها تتفهّم أهمية وحساسية قضية تايوان بالنسبة لبكين وتتمسّك بسياسة "الصين الواحدة".

وأمس الجمعة، حذّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من أي تصعيد عسكري في مضيق تايوان، قائلةً إنّه سيشكّل "سيناريو كارثياً للعالم بأسره".

وقالت بيربوك في مؤتمر صحافي مع نظيرها الصيني تشين غانغ في بكين، اليوم الجمعة، إنّ "تصعيداً عسكرياً في مضيق تايوان الذي يمر عبره 50% من التجارة العالمية كل يوم، سيكون سيناريو كارثياً للعالم بأسره".

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس زار الصين مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وقال للرئيس الصيني شي جين بينغ، في ذلك الحين، إنّ "ألمانيا تأمل الحفاظ على التعاون والتنسيق مع الصين لضمان أمن أفضل في المنطقة والعالم".

وأجرت تايوان أخيراً عمليّات تدريب عسكرية تحاكي ضربات صاروخيّة وانفجارات أسلحة كيمائيّة وهجوماً دامياً على محطّة للمترو، في أعقاب تدريبات عسكريّة صينيّة هدفت إلى الضغط على الجزيرة، في أجواء من التوتّر بين بكين وتايبيه.

وجاءت التدريبات ردّاً على تدريبات عسكريّة استمرّت 3 أيّام تحاكي تطويق تايوان، بعد اجتماع عقدته في الولايات المتحدة رئيسة الجزيرة تساي إنغ وين مع رئيس مجلس النوّاب الأميركي كيفن مكارثي.
رقم : 1052627
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