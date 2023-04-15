في اليمن ..تحرك سعودي لإنهاء الحرب

وأضافت الخارجية السعودية، في بيان، أنّ هذه اللقاءات "شهدت نقاشات مُعمّقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، وكذلك الحل السياسي الشامل في اليمن".



وأكّدت أنّ لقاءات الفريق السعودي في صنعاء "اتسمت بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية"، مشيرةً إلى أنّ "زيارة الوفد السعودي لصنعاء امتداد للمبادرة السعودية وللأجواء الإيجابية التي وفّرتها الهدنة الأممية".



وأفادت الخارجية السعودية بأنّ هذه اللقاءات ستُستكمل في أقرب وقت "نظراً للحاجة إلى المزيد من النقاشات، بما يؤدي للتوصّل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من كل الأطراف اليمنيين".



بدوره، قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إنّ حركة أنصار الله تتطلع إلى "إنهاء الحرب تماماً وليس إلى هدنة"، مؤكداً أنّ الحركة لا تريد الاستئثار بالسلطة في اليمن.



وكشف الحوثي، خلال لقاء صحفي أنّ مطالب أنصار الله من السعودية والتحالف ليست مطالب خارجة عن المألوف، حيث "ستتضمّن فتح الأجواء وفك الحصار وإعادة النشاط التجاري"، مشيراً إلى أنّ هذه ليست مطالب بل حقوق.



وقال الحوثي إنّ المحادثات مع السعودية حالياً تتناول الملف الإنساني في اليمن، داعياً إلى اتخاذ خطوات على أرض الواقع في هذا الصدد.



وأمس الجمعة، قال رئيس الوفد اليمني المفاوض باسم حكومة صنعاء محمد عبد السلام إنّ اليمن خاض مشاورات صعبة ومكثفة جداً، وناقش قضايا شائكة ومتشابكة في الملف الإنساني والعسكري والسياسي، مؤكداً إحراز "تقدّم في بعض الملفات".



ولفت عبد السلام إلى وجود "ملفات أخرى لم تستكمل"، وأنّ "الوفد السعودي غادر لإجراء مزيد من المشاورات".



وأوضح ممثل حكومة صنعاء أنّ الأطراف المتفاوضة "اتفقت على الاستمرار في أجواء التهدئة القائمة المنسحبة على الهدنة وإبقاء التواصل قائماً".



هذا وكانت قد استقبلت العاصمة صنعاء في حفل رسمي وشعبي شهده مطار صنعاء الدولي، اليوم السبت، 350 من أسراها المحريين معظمهم كانوا في السجون السعودية.



ووصلت 5 طائرات قادمة من السعودية والمخا على متنها 350 من أسرى القوات المسلحة اليمنية منهم 250 أسيرا كانوا في السجون السعودية، وفي المقابل أفرجت صنعاء عن أسرى سعوديين ومرتزقة سودانيين، وذلك في اليوم الثاني لعملية تبادل الأسرى التي تشمل 706 أسيرا ومعتقلا في سجون التحالف ومرتزقته.



وجرى استقبال رسمي وجماهيري في مطار صنعاء للأسرى المحررين تقدمهم أعضاء من المجلس السياسي الأعلى والوزراء ورئيس هيئة الأركان.



ووصلت الطائرة الأولى من السعودية الساعة 10:50 صباحا إلى مطار صنعاء قادمة من مطار خميس مشيط وعلى متنها 125 من أسرانا المحررين.



فيما وصلت الطائرة الثانية التي تقل 44 أسيرا من أسرانا المحررين من المخا الساعة الحادية عشر صباحا.



ووصول الطائرة الثالثة التي تقل 12 من أسرانا المحررين قادمة من المخا المحتلة الساعة 12:15 ظهرا.



ووصلت الطائرة الرابعة من السعودية وعلى متنها 125 أسيرًا محررا الساعة 02:10 بعد ظهر اليوم قادمة من خميس مشيط.



ووصلت الطائرة الخامسة والأخيرة اليوم وهي تقل 46 أسيرا قادمة من المخا الساعة 02:35.



وبذلك انتهى اليوم الثاني من علية تبادل الأسرى بين صنعاء وتحالف العدوان بقيادة السعودية ومرتزقتهم، بإجمالي 350 أسيراً ضمن الدفعة الثانية في صفقة الاسرى من السجون السعودية والساحل الغربي، وفي المقابل أفرجت صنعاء عن 15 أسيرا سعوديا وسودانيين اثنين من مرتزقتها.



هذا وقال رئيس لجنة الأسرى عبد القادر المرتضى للمسيرة انه "لايزال لدينا أسرى سعوديين وسودانيين ولايزال هناك أسرى من جيشنا في السجون السعودية ممن تم أسرهم في الجبهات أو تم بيعهم إلى السعودية".



واضاف ان "ملف الأسرى مع السعودية لايزال قائما، والأمم المتحدة بصدد تحديد مكان جولة تفاوض مقبلة حول ملف الأسرى في منتصف مايو المقبل".



وكان قد وصل إلى مطار صنعاء أمس "اليوم الأول في عملية تبادل الأسرى" 250 أسيرا من أسرى الجيش اليمني واللجان الشعبية، ضمن صفقة تبادل شملت 706 أسيرا ومعتقلا في سجون السعودية ومرتزقتها ستستكمل يوم غد.