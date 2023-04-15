الصفحة الرئيسية
0
السبت 15 نيسان 2023 ساعة 20:45

الصحة الإيرانية: تسجيل 324 إصابة و27 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: تسجيل 324 إصابة و27 وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم السبت انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 324 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 603 آلاف و 91 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 170 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 351 ألفا و 579 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 804 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 27 وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 145 ألفا و 808 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 161 ألفا و 728 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 515 ألفا و 998 لقاحات.

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 12 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة)، و 61 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 270 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 105 مدن في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).
رقم : 1052643
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اقامة صلاة العيد بامامة قائد الثورة الاسلامية
اقامة صلاة العيد بامامة قائد الثورة الاسلامية
دلالات إحيائية يوم القدس العالمي هذا العام
دلالات إحيائية يوم القدس العالمي هذا العام
15 نيسان 2023
خطوات حاسمة لإنهاء حرب الـ9 سنوات في اليمن
خطوات حاسمة لإنهاء حرب الـ9 سنوات في اليمن
15 نيسان 2023
في أحلك ظروف الکيان الإسرائيلي... أهم رسالة ليوم القدس 2023
في أحلك ظروف الکيان الإسرائيلي... أهم رسالة ليوم القدس 2023
15 نيسان 2023
يوم القدس العالمي.. يقظة أمة
يوم القدس العالمي.. يقظة أمة
15 نيسان 2023
القيامة العالمية ضد الصهاينة في يوم القدس
القيامة العالمية ضد الصهاينة في يوم القدس
15 نيسان 2023
يوم القدس العالميّ؛ انكشاف الستر عن وجه اسرائيل وحماتها الغربيّين الحقيقيّ المدّعين لمراعاة حقوق الإنسان
يوم القدس العالميّ؛ انكشاف الستر عن وجه اسرائيل وحماتها الغربيّين الحقيقيّ المدّعين لمراعاة حقوق الإنسان
14 نيسان 2023
يوم القدس العالميّ؛ إحياء للقضيّة الفلسطينيّة وإثبات لعزّة الإسلام
يوم القدس العالميّ؛ إحياء للقضيّة الفلسطينيّة وإثبات لعزّة الإسلام
14 نيسان 2023
السيد رئيسي: مواقف الجمهورية الاسلامية في دعم فلسطين لم تشهد أي تغيير
السيد رئيسي: مواقف الجمهورية الاسلامية في دعم فلسطين لم تشهد أي تغيير
14 نيسان 2023
سركيس ابو زيد: المسيحييون قطب الرحى للقضية الفلسطينية ولا يمكن اخراجهم من دائرة الصراع
سركيس ابو زيد: المسيحييون قطب الرحى للقضية الفلسطينية ولا يمكن اخراجهم من دائرة الصراع
14 نيسان 2023
النابلسي في يوم القدس: نحن أمام تحول استراتيجي كبير سيحول اسرائيل الى زوال
النابلسي في يوم القدس: نحن أمام تحول استراتيجي كبير سيحول اسرائيل الى زوال
14 نيسان 2023
استعدادات واسعة لإحياء يوم القدس العالمي فى مختلف أنحاء العالم
استعدادات واسعة لإحياء يوم القدس العالمي فى مختلف أنحاء العالم
14 نيسان 2023
ما دلالات كلمة قادة محور المقاومة في منبر القدس؟
ما دلالات كلمة قادة محور المقاومة في منبر القدس؟
14 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خطوات حاسمة لإنهاء حرب الـ9 سنوات في اليمن
القيامة العالمية ضد الصهاينة في يوم القدس
يوم القدس العالميّ؛ انكشاف الستر عن وجه اسرائيل وحماتها الغربيّين الحقيقيّ المدّعين لمراعاة حقوق الإنسان
يوم القدس العالميّ؛ إحياء للقضيّة الفلسطينيّة وإثبات لعزّة الإسلام