قاليباف: إيران الداعم الأكبر والأكثر صلابة للمقاومة

وقال محمد باقر قاليباف، في خطابه قبل جلسة المجلس، اليوم الأحد: "ان الحضور الملحمي للشعب الإيراني في مسيرات يوم الجمعة الاخيرة من شهر رمضان كان من اروع مسيرات يوم القدس العالم واكثر تأثيراً في السنوات الأخيرة".



وشدد: "ان المبادرة التاريخية لقائد الثورة الإسلامية العظيم والمثال الحقيقي للمقاومة ضد الظلم والهيمنة، الإمام الخميني (رض) الذي كان المؤسس لهذه المسيرات المهيبة، تشد كل عام من ازر جميع المجاهدين على طريق تحرير القدس الشريف".



وأضاف: "ان هذا العام، كانت مشاركة الشعب الإيراني تاريخيا وأربك العدو الصهيوني"، مؤكدا: "إيران الإسلامية اليوم، بدعم هذا الشعب الشجاع والعظيم وبتوجيه من القائد الحكيم وبعيدالنظر للثورة الإسلامية، تعد الداعم الأكبر والأكثر صمودا للمقاومة حول العالم.



وثمن قاليباف هذه المشاركة، قائلا: "أبعث بتحياتي لكل من يؤمن بقضية فلسطين ولمجاهدي هذا الطريق، وأدعو الله تعالى أن يتزايد لهم التوفيق".