السيد خامنئي: الوضع الحالي للكيان الصهيوني مثال آخر على مثل هذه الإخفاقات والفشل

وقال السيد الخامنئي خلال استقباله قادة وكوادر القوات المسلحة بمناسبة اليوم الوطني للجيش الإيراني "إذا جرى التصرف بعقلانية، فآنذاك من الممكن افشال حسابات العدو".

وأضاف خامنئي: كان للأمريكيين مصالح في العراق وأفغانستان، لكن هدفهم النهائي كان إيران الإسلامية، وبسبب الأساس القوي للثورة الإسلامية، فقد فشلوا في هذه المغامرات وهدفهم النهائي. لذلك ، يمكن هزيمة العدو بكل حساباته وقوته العسكرية التي تبدو صلبة.

وتابع سماحته "عملية الكيان الصهيوني المناهضة للفلسطينيين في شهر #رمضان العام الماضي لم تواجه أي رد فعل خاص في العالم، ولكن هذا العام هناك مظاهرات ضد جرائمه، حتى في الولايات المتحدة وبريطانيا".

