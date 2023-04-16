ايران تدين الإساءة الجديدة للقرآن الكريم في الدنمارك

وقال كنعاني في بيان : ان هذا العمل العدواني الذي قامت به جماعة متطرفة في شهر رمضان المبارك شهر نزول القرآن تجرؤ على الإسلام وإساءة سافرة لكل المسلمين.



واكد متحدث الخارجية الإيرانية: ان الإساءة لمقدسات المسلمين بحرية هو الوجه الآخر للتطرف والعنف التكفيري وهو مدان بنفس القدر ويستحق ردا عالميا رادعا.



وأوضح إن هذا الاجراء الاستفزازي الذي وقع يوم الجمعة، بينما كان أحرار العالم يطالبون بتحرير القدس الشريف من براثن الكيان الصهيوني الإجرامي يعتبر طريقة سخيفة للتعبير عن ما يسميه الغرب حرية التعبير.



وقال ان الإساءة لمقدسات المسلمين بحرية هو الوجه الآخر للتطرف والعنف التكفيري وهو مدان بنفس القدر ويستحق ردا عالميا رادعا.



وطالب كنعاني الحكومة الدنماركية باتخاذ التدابير والاجراءات الحازمة للحؤول دون تكرار مثل هذه الممارسات البغيضة.



ويوم امس الجمعة أقدمت مجموعة يمينية مناهضة للإسلام في الدنمارك تدعى “Payrioterne Gar Live” على تنفيذ تدنيس القرآن الكريم أمام سفارة أنقرة في العاصمة كوبنهاغن.



وشهدت الدنمارك في 24 و31 مارس الماضي تنفيذ اساءات ضد القرآن الكريم أمام سفارة أنقرة في كوبنهاغن.