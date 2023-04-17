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الاثنين 17 نيسان 2023 ساعة 08:48

تقرير اممي: اصابة اكثر من 9 آلاف طفل يمني بالحصبة ووفاة العشرات

تقرير اممي: اصابة اكثر من 9 آلاف طفل يمني بالحصبة ووفاة العشرات
وحسب "رويترز"، تضرب الأمراض والأوبئة اليمن وسط حرب مستمرة للعام التاسع على التوالي أودت بحياة الآلاف من اليمنيين في ظل تدهور كبير في القطاع الصحي الذي تسببت الحرب في إغلاق نصف مرافقه الطبية.

وورد في تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن يوم أمس الأحد أنه منذ بداية العام "ارتفعت حالات الإصابة بمرض الحصبة إلى 9418 إصابة، مع وفاة 77 طفلا، كما أن حالات الإصابة بشلل الأطفال والدفتيريا والسعال الديكي آخذة في الارتفاع، وكذلك زيادة عدد الوفيات الناجمة عن كل مرض".

وأشار التقرير إلى أن اليمن سجل أكثر من 22 ألف إصابة بالحصبة العام الماضي، منها 161 حالة وفاة، محذرا من إمكانية ارتفاع معدل الوفيات بشكل غير عادي، خاصة إذا استمرت معدلات سوء التغذية في الازدياد.

كما أفاد التقرير بأن 228 طفلا أصيبوا بالشلل منذ 2021.

وقد دمرت الحرب في اليمن "الذي تقول الأمم المتحدة إنه يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، دمرت البنية التحتية لقطاع الصحة في بلد يعيش في فقر مدقع ويعتمد 80% من سكانه البالغ عددهم 32.6 مليون على المساعدات.
رقم : 1052872
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