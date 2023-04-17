بعد معارك ضارية.. إلى أين تسير الأمور في السودان؟

تشهد العاصمة الخرطوم اوضاعا امنية خطرة تعززها أصوات المدافع والرصاص،في اشتباكات دامية اوقعت ضحايا مدنيين واخرين عسكريين بالعشرات من كلا الفريقين في حصيلة غير معلومة بسبب تضارب الانباء وصعوبة التحقق الميداني لفرق الطوارئ.



الجيش اكد إن العمليات العسكرية ستنتهي قريبا وإن الغلبة ستكون له، بينما كشفت قوات الدعم السريع أنه لن يوقف القتال حتى يتم تسليم جميع المقار محذرة من اي تدخل اجنبي.



وبين هذا وذاك تستمر الاشتبابكات العنيفة حول مقار رسمية ومطارات ومواقع عسكرية حيث يحاول كل فريق اثبات سيطرته وسط تضارب في الانباء.



وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة: "القوات المسلحة السودانية توافق على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية، ولمدة ثلاث ساعات".



وأضافت: "الفتح سيبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم، على ألا يلغي ذلك حقها في الرد عند حدوث أي تجاوزات من قبل المليشيا المتمردة".



من جهتها قالت قوات الدعم السريع، على حسابها الرسمي في تويتر: "تهيب قوات الدعم السريع السودانية بالمواطنين الكرام أنها وفي إطار طلب الأمم المتحدة ورغبة القوات في تيسير جزء من حياة الناس تعلن عن السماح للمسارات الآمنة والحالات الإنسانية للمواطنين وذلك من الآن ولمدة أربع ساعات".



وأضافت: "مع احتفاظنا بحقنا في حماية المواطنين وحقنا في الرد على أي اعتداءات من انقلابيي ومليشيات النظام المباد".



وعلى ضوء تلك المستحدات اجتمعت الجامعة العربية بشكل طارئ بطلب من القاهرة والرياض وهما حليفان رئيسان للجيش السوداني.



وطالبت الجامعة اثر اختتام اجتماعها بالعودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية والحفاظ على أمن السودان ووحدته.ودعت الى وقف فوري للاشتباكات الجارية في السودان.



من جهته قال مندوب السودان ان الأمر شأن داخلي وطالب الجامعة باصدار إعلان بدعم الخرطوم دون التدخل الخارجي، بينما دعا المندوب المصري طرفي النزاع في السودان لضمان المصالح المصرية.



دوليا حث مجلس الأمن الدولي على وقف الأعمال العدائية فورا والعودة إلى الحوار، كما دعت العديد من دول المنطقة والعالم الى وقف اطلاق النار وضبط النفس وسط جهود عربية ودولية لنزع فتيل الأزمة.



من جهته طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش وقفا فوريا للعنف، في اتصالات أجراها مع الطرفين المتحاربين وكذلك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وكانت قد دعت قوى "الحرية والتغيير"، قيادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى تغليب صوت الحكمة ووقف القتال، والعودة إلى طاولة المفاوضات.



وقال المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في بيان: "إننا ندعو قيادة القوات المسلحة السودانية وقيادة قوات الدعم السريع لتحكيم صوت الحكمة ووقف المواجهات العسكرية فوراً والعودة لطاولات التفاوض، فالقضايا العالقة لا يمكن حلها بالحرب والخيار الأفضل لبلادنا هو معالجتها سلماً عبر الحلول السياسية".



وأضاف البيان: "ندعو جماهير شعبنا للتصدي لمخططات فلول نظام المؤتمر الوطني البائد وعدم السماح بتمريرها تحت أي غطاء كان، واعتزال خطابات الكراهية والتهييج وتأجيج الحرب".



وكانت اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني قد اندلعت، أول أمس السبت، في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد.



وأفاد بيان صدر من الجيش السوداني، أن مقاتلات سلاح الجو السوداني تقوم بعمليات لإجبار قوات الرد السريع على وقف القتال.



وقبل ذلك، أعلنت قوات الرد السريع السودانية أنها سيطرت على القصر الرئاسي في الخرطوم، والمطار الدولي للعاصمة، وكذلك القاعدة الجوية في مروي في شمال البلاد.



واتهمت قوات الرد السريع في بيان الجيش بمهاجمة قاعدتها في العاصمة، مستخدمةً جميع أنواع الأسلحة.



يذكر أن الخلافات بين الجانبين قد تصاعدت بعد تحركات لقوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم، وولايات عدّة، قال الجيش إنها تمت دون موافقته، محذراً من "مواجهة محتملة" مع الدعم السريع، فيما اعتبره مراقبون إشارة علنية إلى "خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني".



