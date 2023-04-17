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الاثنين 17 نيسان 2023 ساعة 10:58

مسؤول بالخارجية الإيرانية: لم يتم بعد تحديد السفراء بين طهران والرياض

مسؤول بالخارجية الإيرانية: لم يتم بعد تحديد السفراء بين طهران والرياض
وقال عنايتي في حديث صحفي إنه "لم يتم بعد تحديد السفراء بين طهران والرياض، وعندما تم التوصل إلى الاتفاق، أكد الطرفان الاتفاق على مغادرة سفيري البلدين إلى عواصم بعضهما البعض، وسيتم ذلك بالتأكيد، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى أن يمر عبر عمليات في شكل تنفيذي".
وأضاف "ستبدأ أنشطة مكتب بعثة إيران في منظمة التعاون الإسلامي بمدینة جدة السعودية بكامل طاقتها بناءًا على الإتفاق بين طهران والرياض"، معتبراً في الوقت ذاته "الزیارة المقبلة للرئيس إبراهیم رئيسي، إلى السعودیة ستترك آثارًا ملحوظةً على العلاقات الثنائية والإقلیمیة والدولية".
وأوضح عنايتي: زيارة رئيسي إلى الرياض هي أهم لقاء مدرج على جدول الأعمال في إطار العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية وسيتم تحديد موعدها من قبل مكتب رئاسة الجمهوریة ومتابعتها من خلال وزارة الخارجية ونأمل إجراءها في الوقت المناسب.
وأشار عنايتي إلى أن "التعاون بين إيران والسعودية فيما يتعلق بالقضايا الهامة للعالم الإسلامي سيجعل بالتأكيد التعاون الإسلامي أكثر نشاطًا كما یجعلها تلعب دورًا أكثر فاعلية، كما أن قضية فلسطين هي قضية كانت ولا تزال موضع اهتمام منظمة التعاون الإسلامي، وتوسيع العلاقات بین الرياض وطهران يمكن أن يؤثر على التقدم النوعي لأنشطة المنظمة".
 
رقم : 1052905
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