اختراق موقعي وزارة الصحة والتعليم التابعتين للنظام الصهيوني

كما ذكرت قناة "فلسطين" التلفزيونية، أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت اليوم إن مجموعة هاكر إندونيسية اخترقت مواقع وزارة الصحة والتعليم التابعة لهذا النظام.

وأضافت هذه الوسائل الإعلامية: استطاعت مجموعة الاختراق الحصول على معلومات وبيانات هذين الموقعين.

وخلال الأشهر الماضية، وخاصة في الأسبوعين الماضيين، تم استهداف عشرات المواقع والمواقع الإلكترونية التابعة للنظام الصهيوني، بما في ذلك نظام مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، من قبل مجموعات إلكترونية مختلفة.

هذا بينما كانت أنظمة البنية التحتية المختلفة للنظام الصهيوني، بما في ذلك النقل والمطارات والمصفاة والجيش والأمن والإعلام، هدفًا لهجمات إلكترونية خلال الأشهر الماضية.

