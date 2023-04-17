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الاثنين 17 نيسان 2023 ساعة 12:56

اليمن يكشف عن صفقة تبادل مقبلة تشمل 700 أسير

اليمن يكشف عن صفقة تبادل مقبلة تشمل 700 أسير
وحسب "المسيرة نت"، وفي مؤتمر صحفي من مطار صنعاء عقده المرتضى عقب إتمام صفقة تبادل شهر رمضان للأسرى التي استمرت ثلاثة أيام وشملت أكثر من 700 أسير، أوضح المرتضى أن هذه الصفقة شملت عشرات المختطفين الذين اختطفهم العدوان ومرتزقته من الطرقات والمناطق المحتلة، معبرا عن سعادته بإتمام هذه الصفقة.

وأشار إلى أنه كان من ضمن المفرج عنهم اليوم المختطفة الأسيرة سميرة مارش، مشددا على أن جريمة اختطافها جريمة وصمة عار في جبين حزب الإصلاح يرفضها الدين الإسلامي والأعراف القبلية والقوانين المحلية والدولية.

وأكد أنه تم أطلاقنا 4 من خلية إجرامية تتبع السعودية كان قد حكم عليهم بالإعدام مقابل إخراج سميرة مارش التي لم ترتكب أي جرم.

وتقدم المرتضى بالاعتذار الشديد لكل الأسر التي لم يطلق سراح أسراها في هذه الصفقة، مؤكدا أن العمل جار لتحرير كل الأسرى، مطمئنا أسر بقية الأسرى أن مازال بأيدينا العديد من الأوراق للضغط على المرتزقة لإخراج بقية الأسرى.

وعبر المرتضى عن الشكر للسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي على متابعته الحثيثة لملف الأسرى وحرصة الشديد على إطلاق كافة الأسرى والمعتقلين.

وعلى مدى الثلاثة الأيام الفائتة تم تنفيذ اتفاق تبادل أسرى الذي وقع في سويسرا في 20 من مارس الماضي بين حكومة الإنقاذ الوطني وطرف العدوان السعودي ومرتزقته وشمل الاتفاق 706 من أسرى القوات المسلحة اليمنية وعشرات من المختطفين التي تم اختطافهم في الطرقات والمناطق المحتلة وفي السعودية، في مقابل إفراج صنعاء عن 181 من أسرى الجيش السعودي سودانيين ومرتزقة.
رقم : 1052923
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