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الاثنين 17 نيسان 2023 ساعة 12:59

وزير الصحة الايراني: نتطلع لرفع احتياطي البلاد من الادوية الى 100 بالمائة ​​

وزير الصحة الايراني: نتطلع لرفع احتياطي البلاد من الادوية الى 100 بالمائة ​​
وقال عين اللهي حول حضوره اجتماع لجنة الصحة والعلاج في مجلس الشورى الاسلامي: كان هذا لقاء جيداً ، حضره ايضا مندوبون عن نقابات الأدوية والمصنعين والموزعين. طبعاً ، قبل هذا الاجتماع ، توصلنا في اجتماع منظمة التخطيط والميزانية إلى اتفاقيات جيدة حيث نأمل بحل العديد من المشاكل في مجال الأدوية بناءً على هذه الاتفاقيات.

وأضاف وزير الصحة: إن أهم ما في الاتفاقيات هو أنه لن يكون هناك اي تغيير في وضع العملة الاجنبية المخصصة للأدوية هذا العام ، وبالنسبة للأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية ، سيتم اعتماد العملة الاجنبية التفضيلية كما في العام الماضي ، وبناءً على ذلك سيتم حل مخاوف المنتجين والموزعين.

وتابع عين اللهي: اننا لن ننتبه فقط إلى توفير الأدوية في الوقت المحدد ، بل سنضع احتياطي الأدوية على جدول الأعمال بحيث وصلنا إلى 70٪ في الوقت الحالي ونأمل زيادتها إلى 100٪ بنهاية العام. ومن الطبيعي أنه عندما يكون احتياطينا من الأدوية في حالة جيدة ، سنحل أي نقص في الأدوية بهذه الطريقة.

وقال: لقد تقرر أن تقوم منظمة التخطيط والميزانية بدفع طلبات الصيدليات والجامعات في الوقت المحدد حتى تتمكن من توفير الأدوية التي يحتاجها المرضى.

وأضاف وزير الصحة: ​​الأدوية الخاصة باهظة الثمن جدا وتستعمل لمرضى خاصين وليست للاستهلاك العام، ولا يتم توزيعها في جميع الصيدليات، لكنها توزع في الصيدليات الحكومية والجامعية وستقدم لأشخاص محددين. بالطبع ، تم افتتاح صندوق المرضى الخاصين في العام الماضي، وسيكون لهذا العام نشاط أكبر فيما يتعلق بتوفير الأدوية الخاصة.

وقال عين اللهي: في لجنة التسعير يجب مراعاة مصالح المنتجين والأفراد ، ويتم التسعير وفقًا للمعلومات المتاحة.
رقم : 1052927
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