وزير الصحة الايراني: نتطلع لرفع احتياطي البلاد من الادوية الى 100 بالمائة ​​

وقال عين اللهي حول حضوره اجتماع لجنة الصحة والعلاج في مجلس الشورى الاسلامي: كان هذا لقاء جيداً ، حضره ايضا مندوبون عن نقابات الأدوية والمصنعين والموزعين. طبعاً ، قبل هذا الاجتماع ، توصلنا في اجتماع منظمة التخطيط والميزانية إلى اتفاقيات جيدة حيث نأمل بحل العديد من المشاكل في مجال الأدوية بناءً على هذه الاتفاقيات.



وأضاف وزير الصحة: إن أهم ما في الاتفاقيات هو أنه لن يكون هناك اي تغيير في وضع العملة الاجنبية المخصصة للأدوية هذا العام ، وبالنسبة للأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية ، سيتم اعتماد العملة الاجنبية التفضيلية كما في العام الماضي ، وبناءً على ذلك سيتم حل مخاوف المنتجين والموزعين.



وتابع عين اللهي: اننا لن ننتبه فقط إلى توفير الأدوية في الوقت المحدد ، بل سنضع احتياطي الأدوية على جدول الأعمال بحيث وصلنا إلى 70٪ في الوقت الحالي ونأمل زيادتها إلى 100٪ بنهاية العام. ومن الطبيعي أنه عندما يكون احتياطينا من الأدوية في حالة جيدة ، سنحل أي نقص في الأدوية بهذه الطريقة.



وقال: لقد تقرر أن تقوم منظمة التخطيط والميزانية بدفع طلبات الصيدليات والجامعات في الوقت المحدد حتى تتمكن من توفير الأدوية التي يحتاجها المرضى.



وأضاف وزير الصحة: ​​الأدوية الخاصة باهظة الثمن جدا وتستعمل لمرضى خاصين وليست للاستهلاك العام، ولا يتم توزيعها في جميع الصيدليات، لكنها توزع في الصيدليات الحكومية والجامعية وستقدم لأشخاص محددين. بالطبع ، تم افتتاح صندوق المرضى الخاصين في العام الماضي، وسيكون لهذا العام نشاط أكبر فيما يتعلق بتوفير الأدوية الخاصة.



وقال عين اللهي: في لجنة التسعير يجب مراعاة مصالح المنتجين والأفراد ، ويتم التسعير وفقًا للمعلومات المتاحة.