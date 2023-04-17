العميد قرباني: غدا سنعرض الإنجازات الجديدة لطيران الجيش

وأكد " قرباني " الذي كان يتحدث اليوم الاثنين على هامش اجراء تدريبات مروحيات طيران الجيش استعدادا للاستعراض المقرر غدا الثلاثاء، موضحا أنها تشارك الى جانب القوات الاخرى في الاستعراض الذي يقام كل عام بهذه المناسبة.



ووصف تحليق الطائرات المذكورة بأنه جميل ولكن صعب في الوقت ذاته ويحتاج الى المزيد من الدقة والاحتراف والتنسيق الكثير للغاية كي يستطيع الطيار تنفيذ العرض بشكل جيد، مؤكدا أن الطيارين سوف يعرضون في استعراض يوم غد الثلاثاء طاقاتهم وتجاربهم.



وتابع المسؤول قائلا: لقد تم الاستعانة بالطيارين الشبان الذين حصلوا على درجة الطيران في الآونة الأخيرة في هذا الاستعراض الى جانب الطيارين المحترفين الذين سجلوا ساعات كثيرة في التحليق المرتفع.



واشار العميد " قرباني " الى أن الاستعراض سيجري غدا الثلاثاء ايضا في المدن الاخرى ويتضمن الهبوط بالمضلة ونثر الزهور من المروحيات.



وأضاف قائلا: ان من الانجازات الجديدة التي تم تحقيقها في هذه القوات، هو صنع صاروخ شفق الذي يبلغ مداه ۲۰ کیلومترا ويتميز بقوة تخريبية هائلة للغاية الذي سيعرض في الاستعراض الذي سيجري يوم غد الثلاثاء.