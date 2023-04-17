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الاثنين 17 نيسان 2023 ساعة 14:18

اللواء باقري: تقدم الجيش المذهل أدى لإستسلام الأعداء لعظمة إيران

اللواء باقري: تقدم الجيش المذهل أدى لإستسلام الأعداء لعظمة إيران
جاء ذلك في برقية التهنئة التي بعثها الى القائد العام للجيش اللواء " سيد عبد الرحيم موسوي " بمناسبة يوم الجيش، مؤكدا أن الامن المستقر والمنقطع النظير الذي شهدته ايران الاسلامية خلال 44 عاما، انما يعود دون شك الى الجهاد والدور الحماسي المقتدر اللذين اعتمدتهما القوات المسلحة وخاصة الجيش الباسل الغيور طوال هذه الفترة.

وأشار الى دور يوم الجيش في تاريخ الثورة الاسلامية وايران العزيزة الذي يعيد الى الاذهان أحد التطورات الكبيرة والحساسة في مرحلة تاريخية مصيرية، وخلد ذكرى الامام الخميني طاب ثراه الذي وقف بوجه الذين كانوا يريدون حل هذا الجيش وأمر بالحفاظ عليه وتعزيزه حيث أحبط مؤامرة أعداء الثورة وحثالات الاستكبار العالمي بذكائه ونظرته الثاقبة.

وشدد اللواء " باقري " على أن التاريخ المعاصر لايران الاسلامية يشهد بأن الامن المستقر المنقطع النظير القائم في البلاد منذ 44 عاما حفظ استقلال وسيادة ايران من مؤامرات الاعداء، مشيدا بالقوات المسلحة وخاصة الجيش الباسل للحفاظ على هذا الاستقلال.

وخلد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة ذكرى 48 الف شهيد قدمهم الجيش دفاعا عن ايران الاسلامية واستقلالها وحريتها، وقدم أحر التهاني والتبريكات الى اللواء " موسوي " والقادة ومنتسبي جيش حزب الله وعوائلهم بحلول يوم الجيش، وتحقيق الأخير المزيد من النجاح في ظل عنايات الامام المنتظر (ع) ونائبه قائد الثورة الاسلامية.
رقم : 1052939
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