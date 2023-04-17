الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 17 نيسان 2023 ساعة 14:19

قادة الجيش الإيراني يجددون العهد مع الإمام الراحل (رض)

قادة الجيش الإيراني يجددون العهد مع الإمام الراحل (رض)
وقد قرأ القادة والمسؤولون العسكريون سورة الفاتحة على روحه الطاهرة، ووضعوا اكليلا من الزهور على مرقده الطاهر، وزاروا قبور الشهداء الابرار.

والقادة الذين زاروا المرقد الطاهر لمؤسس النظام الاسلامي هم، نائب قائد سلاح البر العميد " نوذر نعمتي " ونائب قائد سلاح البحر الادميرال " كاوياني" والمنسق في الدائرة العقائدية – السياسية العميد " محمد اجدري نيا" والعميد " سيد محمد رضا حسيني"، والمساعد الثقافي في العلاقات العامة في الاركان القيادة حجة الاسلام ابو القاسم عفتي " والمساعد الثقافي والعلاقات العامة في سلاح البر بالجيش حجة الاسلام " موسوي بي باك ".

وفي سياق متصل، أجرت المروحيات التابعة لطيران الجيش الايراني صباح اليوم الاثنين تمارين خاصة بالعرض العسكري الذي سيقام بمناسبة يوم الجيش الايراني (يصادف يوم غد الثلاثاء) وذلك على مدرج مركز تدريب قوات المغاوير التابعة للقوات البرية في الجيش الايراني في منطقة برندك جنوب العاصمة طهران.

وشاركت في هذه التمارين اكثرمن 50 مروحية من طرازات 205 و206 و209 (كوبرا) و214 وشينوك ، حيث حلقت هذه المروحيات من قاعدتها نحو مرقد الامام الخميني طاب ثراه في جنوب طهران.

ومن خصائص المروحيات التي شاركت في هذه التمارين انها كانت مجهزة بمنظومات الحرب الالكترونية ، كما ان مروحيات الكوبرا كانت تحمل الجيل الجديد من صواريخ شفق (مداها 20 كيلومترا) كما انها كانت مزودة بمنظومات جديدة تزيد من قدراتها.

كما تم الاستعانة بطيارين شباب ليكونوا الى جانب الطيارين المخضرمين لاكتساب التجارب والخبرات.

هذا وقد خصص الجيش الايراني عددا من المروحيات في عدد من المدن الايرانية لنقل مظليي القوات البرية في مراسم الاستعراض العسكري في يوم الجيش.
رقم : 1052940
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اختراق موقعي وزارة الصحة والتعليم التابعتين للنظام الصهيوني
اختراق موقعي وزارة الصحة والتعليم التابعتين للنظام الصهيوني
مسؤول بالخارجية الإيرانية: لم يتم بعد تحديد السفراء بين طهران والرياض
مسؤول بالخارجية الإيرانية: لم يتم بعد تحديد السفراء بين طهران والرياض
17 نيسان 2023
هل تؤدي الصدمات الدماغية إلى خروج القوات الأمريكيّة من سوريا؟
هل تؤدي الصدمات الدماغية إلى خروج القوات الأمريكيّة من سوريا؟
17 نيسان 2023
فرار نتنياهو من المشاركة في اجتياح لبنان وتأثيره الخطير؟
فرار نتنياهو من المشاركة في اجتياح لبنان وتأثيره الخطير؟
17 نيسان 2023
انتهاء موسم العلاقات الباردة بين الرياض ودمشق
انتهاء موسم العلاقات الباردة بين الرياض ودمشق
17 نيسان 2023
مخاوف أمريكا من التعاون الاستخباراتي بين الإمارات وروسيا
مخاوف أمريكا من التعاون الاستخباراتي بين الإمارات وروسيا
17 نيسان 2023
رئيسي: العلم والمعرفة بدون الفضيلة لا يفيدان الإنسانية
رئيسي: العلم والمعرفة بدون الفضيلة لا يفيدان الإنسانية
17 نيسان 2023
حرس الثورة الاسلامية تفكك خلية مناهضة للثورة شمال ايران
حرس الثورة الاسلامية تفكك خلية مناهضة للثورة شمال ايران
16 نيسان 2023
السيد خامنئي: الوضع الحالي للكيان الصهيوني مثال آخر على مثل هذه الإخفاقات والفشل
السيد خامنئي: الوضع الحالي للكيان الصهيوني مثال آخر على مثل هذه الإخفاقات والفشل
16 نيسان 2023
اقامة صلاة العيد بامامة قائد الثورة الاسلامية
اقامة صلاة العيد بامامة قائد الثورة الاسلامية
15 نيسان 2023
دلالات إحيائية يوم القدس العالمي هذا العام
دلالات إحيائية يوم القدس العالمي هذا العام
15 نيسان 2023
خطوات حاسمة لإنهاء حرب الـ9 سنوات في اليمن
خطوات حاسمة لإنهاء حرب الـ9 سنوات في اليمن
15 نيسان 2023
في أحلك ظروف الکيان الإسرائيلي... أهم رسالة ليوم القدس 2023
في أحلك ظروف الکيان الإسرائيلي... أهم رسالة ليوم القدس 2023
15 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فرار نتنياهو من المشاركة في اجتياح لبنان وتأثيره الخطير؟
انتهاء موسم العلاقات الباردة بين الرياض ودمشق
مخاوف أمريكا من التعاون الاستخباراتي بين الإمارات وروسيا
خطوات حاسمة لإنهاء حرب الـ9 سنوات في اليمن