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الاثنين 17 نيسان 2023 ساعة 14:20

فؤاد حسين: العراق يسعى أن يكون جزءاً من الحل للحرب الروسية – الأوكرانية

فؤاد حسين: العراق يسعى أن يكون جزءاً من الحل للحرب الروسية – الأوكرانية
وقال حسين في في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، إن "العراق يسعى أن يكون جزءاً من الحل فيما يتعلق بالحرب الروسية – الأوكرانية عبر الحوار"، مشيرا الى ان "اوكرانيا دولة زراعية وصناعية مهمة ونؤكد على استمرار العلاقات معها".

وتابع: "نرحب بزيارة وزير الخارجية الأوكراني إلى بغداد"، مبينا ان "العراق مع وقف إطلاق النار بشأن الحرب الأوكرانية- الروسية".

وأضاف ان " زيارة وزير الخارجية الاوكراني إلى بغداد مهمة والعالم ينظر إلى معالمها".

ولفت الى انه "بحثنا مع وزير الخارجية الأوكراني مجموعة من القضايا التي تتعلق بالمنطقة وأبعاد الحرب الاقتصادية وبحثنا كيفية استمرار العلاقات التجارية مع أوكرانيا وتقويتها".
رقم : 1052943
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