لوكاشينكو يؤكد عزم بلاده تقديم المساعدة لسوريا

وجاء ذلك في تهنئة رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، للرئيس السوري بشار الأسد، بالعيد الوطني "عيد الاستقلال، يوم الجلاء"، بحسب مكتب رئاسة بيلاروس: "تحت قيادتكم، تتحمل البلاد بشجاعة الاختبارات في مواجهة قيود العقوبات الشديدة والضغط السياسي من الغرب العدواني، وتتأقلم مع عواقب الكوارث الطبيعية وستواصل بيلاروس تقديم المساعدة اللازمة لسوريا الشقيقة لتجاوز المصاعب في أسرع وقت ممكن".



وأشار لوكاشينكو إلى أن عام 2023 يوافق الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مينسك ودمشق. "مع إعطاء أهمية تاريخية لهذا التاريخ، أود أن أؤكد أن بيلاروس تعتزم بناء تعاون متبادل المنفعة مع سوريا. إنني أتطلع إلى مزيد من التنمية المثمرة مع دعمكم للحوار في جميع المجالات".