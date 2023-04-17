غوتيريش: كل تصعيد إضافي بالسودان سيكون كارثيا

وقال غوتيريش إن المواجهات الجارية في السودان لليوم الثالث أسفرت عن خسارة أرواح مدنيين.



ودعا كل من لديه نفوذ لاستخدامه من أجل تحقيق السلام ودعم جهود إنهاء العنف بالسودان.



وأكد غوتيريش وقوفه مع الشعب السوداني ودعم جهوده لاستعادة الديمقراطية وبناء مستقبل آمن وسلمي.



من جانبها عبّرت فرنسا اليوم الاثنين مجددا عن قلقها إزاء الاشتباكات المستمرة في السودان لليوم الثالث، والتي أدت إلى مقتل نحو 100 مدني وعاملين في المجال الإنساني.



ودعت الخارجية الفرنسية -في بيان- قادة الجيش والدعم السريع إلى وقف القتال وقبول الهدنة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.



وأعربت عن دعم فرنسا لتحركات شركاء السودان الإقليميين والدوليين لإيجاد مخرج من الأزمة.



وقالت الخارجية الفرنسية إن العودة إلى عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تعيين حكومة انتقالية مدنية، وإجراء انتخابات عامة، هي وحدها القادرة على حل الأزمة بشكل دائم.



كما قال محمد الحسن لبات، مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، للجزيرة إن الاتحاد يسعى بالتنسيق مع شركائه لأن يكون الحل سودانيا وداخل القارة.



وأضاف لبات أن الاتحاد الأفريقي يجري منذ أمس الأحد اتصالات مستمرة مع أطراف الأزمة في السودان، وعبّر عن أمله في أن يتوقف القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فورا ومن دون شروط.



وأوضح مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن تعليق الرحلات إلى الخرطوم أدى لتأجيل زيارة وفد المفوضية للعاصمة السودانية.



هذا واستأنف التلفزيون الرسمي السوداني -اليوم الاثنين- البث بعد انقطاعه لساعات يوم أمس.



وتأتي عودة البث بعد استعادة الجيش السيطرة على مبنى التلفزيون في الخرطوم.



وبث تلفزيون السودان الرسمي أغنيات وطنية وإشادات بأداء الجيش.



وقال التلفزيون السوداني إن الجيش استعاد البث بعد محاولة ما وصفها بالمليشيات تدمير البنية التحتية إثر عجزها عن إذاعة بيانها.