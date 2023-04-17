الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 17 نيسان 2023 ساعة 18:10

غوتيريش: كل تصعيد إضافي بالسودان سيكون كارثيا

غوتيريش: كل تصعيد إضافي بالسودان سيكون كارثيا
وقال غوتيريش إن المواجهات الجارية في السودان لليوم الثالث أسفرت عن خسارة أرواح مدنيين.

ودعا كل من لديه نفوذ لاستخدامه من أجل تحقيق السلام ودعم جهود إنهاء العنف بالسودان.

وأكد غوتيريش وقوفه مع الشعب السوداني ودعم جهوده لاستعادة الديمقراطية وبناء مستقبل آمن وسلمي.

من جانبها عبّرت فرنسا اليوم الاثنين مجددا عن قلقها إزاء الاشتباكات المستمرة في السودان لليوم الثالث، والتي أدت إلى مقتل نحو 100 مدني وعاملين في المجال الإنساني.

ودعت الخارجية الفرنسية -في بيان- قادة الجيش والدعم السريع إلى وقف القتال وقبول الهدنة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وأعربت عن دعم فرنسا لتحركات شركاء السودان الإقليميين والدوليين لإيجاد مخرج من الأزمة.

وقالت الخارجية الفرنسية إن العودة إلى عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تعيين حكومة انتقالية مدنية، وإجراء انتخابات عامة، هي وحدها القادرة على حل الأزمة بشكل دائم.

كما قال محمد الحسن لبات، مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، للجزيرة إن الاتحاد يسعى بالتنسيق مع شركائه لأن يكون الحل سودانيا وداخل القارة.

وأضاف لبات أن الاتحاد الأفريقي يجري منذ أمس الأحد اتصالات مستمرة مع أطراف الأزمة في السودان، وعبّر عن أمله في أن يتوقف القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع فورا ومن دون شروط.

وأوضح مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن تعليق الرحلات إلى الخرطوم أدى لتأجيل زيارة وفد المفوضية للعاصمة السودانية.

هذا واستأنف التلفزيون الرسمي السوداني -اليوم الاثنين- البث بعد انقطاعه لساعات يوم أمس.

وتأتي عودة البث بعد استعادة الجيش السيطرة على مبنى التلفزيون في الخرطوم.

وبث تلفزيون السودان الرسمي أغنيات وطنية وإشادات بأداء الجيش.

وقال التلفزيون السوداني إن الجيش استعاد البث بعد محاولة ما وصفها بالمليشيات تدمير البنية التحتية إثر عجزها عن إذاعة بيانها.
رقم : 1052975
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اختراق موقعي وزارة الصحة والتعليم التابعتين للنظام الصهيوني
اختراق موقعي وزارة الصحة والتعليم التابعتين للنظام الصهيوني
مسؤول بالخارجية الإيرانية: لم يتم بعد تحديد السفراء بين طهران والرياض
مسؤول بالخارجية الإيرانية: لم يتم بعد تحديد السفراء بين طهران والرياض
17 نيسان 2023
هل تؤدي الصدمات الدماغية إلى خروج القوات الأمريكيّة من سوريا؟
هل تؤدي الصدمات الدماغية إلى خروج القوات الأمريكيّة من سوريا؟
17 نيسان 2023
فرار نتنياهو من المشاركة في اجتياح لبنان وتأثيره الخطير؟
فرار نتنياهو من المشاركة في اجتياح لبنان وتأثيره الخطير؟
17 نيسان 2023
انتهاء موسم العلاقات الباردة بين الرياض ودمشق
انتهاء موسم العلاقات الباردة بين الرياض ودمشق
17 نيسان 2023
مخاوف أمريكا من التعاون الاستخباراتي بين الإمارات وروسيا
مخاوف أمريكا من التعاون الاستخباراتي بين الإمارات وروسيا
17 نيسان 2023
رئيسي: العلم والمعرفة بدون الفضيلة لا يفيدان الإنسانية
رئيسي: العلم والمعرفة بدون الفضيلة لا يفيدان الإنسانية
17 نيسان 2023
حرس الثورة الاسلامية تفكك خلية مناهضة للثورة شمال ايران
حرس الثورة الاسلامية تفكك خلية مناهضة للثورة شمال ايران
16 نيسان 2023
السيد خامنئي: الوضع الحالي للكيان الصهيوني مثال آخر على مثل هذه الإخفاقات والفشل
السيد خامنئي: الوضع الحالي للكيان الصهيوني مثال آخر على مثل هذه الإخفاقات والفشل
16 نيسان 2023
اقامة صلاة العيد بامامة قائد الثورة الاسلامية
اقامة صلاة العيد بامامة قائد الثورة الاسلامية
15 نيسان 2023
دلالات إحيائية يوم القدس العالمي هذا العام
دلالات إحيائية يوم القدس العالمي هذا العام
15 نيسان 2023
خطوات حاسمة لإنهاء حرب الـ9 سنوات في اليمن
خطوات حاسمة لإنهاء حرب الـ9 سنوات في اليمن
15 نيسان 2023
في أحلك ظروف الکيان الإسرائيلي... أهم رسالة ليوم القدس 2023
في أحلك ظروف الکيان الإسرائيلي... أهم رسالة ليوم القدس 2023
15 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فرار نتنياهو من المشاركة في اجتياح لبنان وتأثيره الخطير؟
انتهاء موسم العلاقات الباردة بين الرياض ودمشق
مخاوف أمريكا من التعاون الاستخباراتي بين الإمارات وروسيا
خطوات حاسمة لإنهاء حرب الـ9 سنوات في اليمن