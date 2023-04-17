الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 17 نيسان 2023 ساعة 18:12

قائد في الجيش الايراني: سنرد على أي تهديد

قائد في الجيش الايراني: سنرد على أي تهديد
وشدد " كاوياني " الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش مشاركته في مراسم تجديد العهد والولاء من قبل الجيش مع مؤسس النظام الاسلامي في ايران الامام الخميني طاب ثراه اليوم الاثنين، على أن القوات المسلحة تقوم بتوفير احتياجاتها الدفاعية في داخل ايران الاسلامية.

وتابع قائلا: ان سلاح البحر يتواجد اليوم بأمر من قائد الثورة الاسلامية في البحار أكثر من السابق ويقوم بعملياته فيها حيث لايمكن قياس نشاطه بالأعوام الماضية وحتى قبل انتصار الثورة الاسلامية.

وأكد المسؤول أن سلاح البحر كان قبل انتصار الثورة الاسلامية قد حصر حضوره في بندر عباس وسواحل الخليج الفارسي وتم تخصيصه لتوفير مصالح الاستكبار العالمي ونظام الهيمنة وخاصة أميركا، الا انه اليوم يدافع عن مصالح الشعب الايراني بأمر القائد العام للقوات المسلحة ومصادر ايران في البحار الحرة.

وأشار الى حضور الاساطيل الايرانية على بعد آلاف الكيلومترات أبعد من سواحل ايران، وقال: ان هذه الاساطيل تدافع عن أمن الملاحة البحرية وناقلات النفط وكل المصالح التي تخص الشعب الايراني.

وأضاف قائلا: ان الاساطيل الايرانية تواجه قراصنة البحر في البحار الحرة حيث ليس هناك أي أثر من هؤلاء القراصنة بفضل قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية في البحار، وحسب اعتقادي أن تواجد القراصنة في البحار كان ضمن مؤامرات الاستكبار العالمي.
رقم : 1052976
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اختراق موقعي وزارة الصحة والتعليم التابعتين للنظام الصهيوني
اختراق موقعي وزارة الصحة والتعليم التابعتين للنظام الصهيوني
مسؤول بالخارجية الإيرانية: لم يتم بعد تحديد السفراء بين طهران والرياض
مسؤول بالخارجية الإيرانية: لم يتم بعد تحديد السفراء بين طهران والرياض
17 نيسان 2023
هل تؤدي الصدمات الدماغية إلى خروج القوات الأمريكيّة من سوريا؟
هل تؤدي الصدمات الدماغية إلى خروج القوات الأمريكيّة من سوريا؟
17 نيسان 2023
فرار نتنياهو من المشاركة في اجتياح لبنان وتأثيره الخطير؟
فرار نتنياهو من المشاركة في اجتياح لبنان وتأثيره الخطير؟
17 نيسان 2023
انتهاء موسم العلاقات الباردة بين الرياض ودمشق
انتهاء موسم العلاقات الباردة بين الرياض ودمشق
17 نيسان 2023
مخاوف أمريكا من التعاون الاستخباراتي بين الإمارات وروسيا
مخاوف أمريكا من التعاون الاستخباراتي بين الإمارات وروسيا
17 نيسان 2023
رئيسي: العلم والمعرفة بدون الفضيلة لا يفيدان الإنسانية
رئيسي: العلم والمعرفة بدون الفضيلة لا يفيدان الإنسانية
17 نيسان 2023
حرس الثورة الاسلامية تفكك خلية مناهضة للثورة شمال ايران
حرس الثورة الاسلامية تفكك خلية مناهضة للثورة شمال ايران
16 نيسان 2023
السيد خامنئي: الوضع الحالي للكيان الصهيوني مثال آخر على مثل هذه الإخفاقات والفشل
السيد خامنئي: الوضع الحالي للكيان الصهيوني مثال آخر على مثل هذه الإخفاقات والفشل
16 نيسان 2023
اقامة صلاة العيد بامامة قائد الثورة الاسلامية
اقامة صلاة العيد بامامة قائد الثورة الاسلامية
15 نيسان 2023
دلالات إحيائية يوم القدس العالمي هذا العام
دلالات إحيائية يوم القدس العالمي هذا العام
15 نيسان 2023
خطوات حاسمة لإنهاء حرب الـ9 سنوات في اليمن
خطوات حاسمة لإنهاء حرب الـ9 سنوات في اليمن
15 نيسان 2023
في أحلك ظروف الکيان الإسرائيلي... أهم رسالة ليوم القدس 2023
في أحلك ظروف الکيان الإسرائيلي... أهم رسالة ليوم القدس 2023
15 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فرار نتنياهو من المشاركة في اجتياح لبنان وتأثيره الخطير؟
انتهاء موسم العلاقات الباردة بين الرياض ودمشق
مخاوف أمريكا من التعاون الاستخباراتي بين الإمارات وروسيا
خطوات حاسمة لإنهاء حرب الـ9 سنوات في اليمن