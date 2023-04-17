الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 17 نيسان 2023 ساعة 18:20

الصحة الايرانية : 553 اصابة و28 حالة وفاة جديدة اثر كورونا في البلاد

الصحة الايرانية : 553 اصابة و28 حالة وفاة جديدة اثر كورونا في البلاد
وعبر بيانها الصادر اليوم الاثنين حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، فقد أشارت الصحة الايرانية إلى أن إجمالي عدد المصابين منذ انتشار الفيروس داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين 604 الاف و250 شخصا، ومجموع الوفيات 145 الفا و865 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران، منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و352 الفا و708 اشخاص.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و519 الفا و979 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.
رقم : 1052984
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اختراق موقعي وزارة الصحة والتعليم التابعتين للنظام الصهيوني
اختراق موقعي وزارة الصحة والتعليم التابعتين للنظام الصهيوني
مسؤول بالخارجية الإيرانية: لم يتم بعد تحديد السفراء بين طهران والرياض
مسؤول بالخارجية الإيرانية: لم يتم بعد تحديد السفراء بين طهران والرياض
17 نيسان 2023
هل تؤدي الصدمات الدماغية إلى خروج القوات الأمريكيّة من سوريا؟
هل تؤدي الصدمات الدماغية إلى خروج القوات الأمريكيّة من سوريا؟
17 نيسان 2023
فرار نتنياهو من المشاركة في اجتياح لبنان وتأثيره الخطير؟
فرار نتنياهو من المشاركة في اجتياح لبنان وتأثيره الخطير؟
17 نيسان 2023
انتهاء موسم العلاقات الباردة بين الرياض ودمشق
انتهاء موسم العلاقات الباردة بين الرياض ودمشق
17 نيسان 2023
مخاوف أمريكا من التعاون الاستخباراتي بين الإمارات وروسيا
مخاوف أمريكا من التعاون الاستخباراتي بين الإمارات وروسيا
17 نيسان 2023
رئيسي: العلم والمعرفة بدون الفضيلة لا يفيدان الإنسانية
رئيسي: العلم والمعرفة بدون الفضيلة لا يفيدان الإنسانية
17 نيسان 2023
حرس الثورة الاسلامية تفكك خلية مناهضة للثورة شمال ايران
حرس الثورة الاسلامية تفكك خلية مناهضة للثورة شمال ايران
16 نيسان 2023
السيد خامنئي: الوضع الحالي للكيان الصهيوني مثال آخر على مثل هذه الإخفاقات والفشل
السيد خامنئي: الوضع الحالي للكيان الصهيوني مثال آخر على مثل هذه الإخفاقات والفشل
16 نيسان 2023
اقامة صلاة العيد بامامة قائد الثورة الاسلامية
اقامة صلاة العيد بامامة قائد الثورة الاسلامية
15 نيسان 2023
دلالات إحيائية يوم القدس العالمي هذا العام
دلالات إحيائية يوم القدس العالمي هذا العام
15 نيسان 2023
خطوات حاسمة لإنهاء حرب الـ9 سنوات في اليمن
خطوات حاسمة لإنهاء حرب الـ9 سنوات في اليمن
15 نيسان 2023
في أحلك ظروف الکيان الإسرائيلي... أهم رسالة ليوم القدس 2023
في أحلك ظروف الکيان الإسرائيلي... أهم رسالة ليوم القدس 2023
15 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فرار نتنياهو من المشاركة في اجتياح لبنان وتأثيره الخطير؟
انتهاء موسم العلاقات الباردة بين الرياض ودمشق
مخاوف أمريكا من التعاون الاستخباراتي بين الإمارات وروسيا
خطوات حاسمة لإنهاء حرب الـ9 سنوات في اليمن