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الاثنين 17 نيسان 2023 ساعة 21:31

البرهان: حميدتي يقود محاولة انقلاب وستتم محاكمته

البرهان: حميدتي يقود محاولة انقلاب وستتم محاكمته
وأضاف البرهان -في تصريحات للشبكة- أن حميدتي يقود محاولة انقلاب وتمرد على الدولة.

الجيش السوداني يوافق على مقترح أممي بفتح مسارات آمنة

هذا وأعلن الناطق باسم الجيش السوداني -اليوم الاثنين- أن الجيش وافق على مقترح تقدمت به الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية.

وقال الناطق العسكري إن مدة المسارات الآمنة 3 ساعات تبدأ الساعة الرابعة من عصر اليوم، مضيفا أن الجيش يحتفظ بحق الرد على أي تجاوز.

الآلية الثلاثية بالسودان تدعو الجيش والدعم السريع للالتزام بالهدنة الإنسانية

كما دعت الآلية الثلاثية في السودان -اليوم الاثنين- قيادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى الالتزام بالهدنة الإنسانية.

وقالت الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية لتنمية وسط وشرق أفريقيا "إيغاد" (IGAD)، إن الهدنة ستتيح للمدنيين المحاصرين في مناطق النزاع الحصول على المساعدة أو مغادرة أماكنهم بأمان.

تجدد المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع وسط الخرطوم

وبدأت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجددت عصر اليوم الاثنين وسط العاصمة الخرطوم.

وتدور معارك في أنحاء متفرقة بالخرطوم، بما في ذلك بالقرب من القصر الجمهوري والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكد المستشار القانوني لقوات الدعم السريع محمد المختار النور للجزيرة أن قواتهم بسطت سيطرتها الكاملة على مطار مروي (شمال الخرطوم) منذ صباح اليوم الاثنين.

وأضاف النور أن قوات الدعم السريع سيطرت أيضا على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.

وقال المستشار القانوني لقوات الدعم السريع إن الجيش يخلي جرحاه من مستشفى المعلم في الخرطوم.
رقم : 1053008
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