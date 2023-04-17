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الاثنين 17 نيسان 2023 ساعة 22:10

حماس: المسجد الأقصى بوصلة الأمة ومحور الصراع مع العدو

حماس: المسجد الأقصى بوصلة الأمة ومحور الصراع مع العدو
كلام عبد الهادي جاء خلال الاحتفال الذي أقامه حزب الله لمناسبة يوم القدس العالمي في منطقة وادي الزينة بإقليم الخروب جنوب وقال: التحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وإلى المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا معادلة الردع التي أرستها المقاومة التي لن تسمح بتجاوز الخطوط الحمراء في المسجد الأقصى المبارك.

وحيا في يوم الأسير الفلسطيني صمود وبسالة الأسرى في سجون الاحتلال الذين يقارعون السجان بكل الوسائل الممكنة، مضيفا "ان صمودهم وتضحياتهم يقابله عمل حثيث للمقاومة من أجل الإفراج عنهم بصفقة مشرفة أو بمعركة كبرى تتطهر فيها سجون الإحتلال الغاصب.
رقم : 1053021
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