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الاثنين 17 نيسان 2023 ساعة 22:11

متحدث: استعراض يوم الجيش يجري في طهران ومراكز المحافظات غدا

متحدث: استعراض يوم الجيش يجري في طهران ومراكز المحافظات غدا
وهنأ العميد تقي خاني بمناسبة يوم الجيش الإيراني وقال في تصريح له اليوم الاثنين: عشية الذكرى الـ44 لصدور رسالة الإمام الخميني (رض) بإعلان يوم 18 نيسان /ابريل يوما للجيش، سيتم إجراء استعراض للوحدات الجوية والبرية الآلية لجيش الجمهورية الإسلامية الى الجوار من المرقد الطاهر للإمام الخميني (رض) بمدينة ري جنوب طهران وبحضور رئيس الجمهورية.

واوضح أنه نظرا لتزامن المناسبة مع شهر رمضان المبارك ، سيقام الاستعراض دون حضور وحدات المشاة، مضيفا: سيقام عرض للوحدات الآلية في مراكز المحافظات الأخرى في البلاد بالإضافة إلى طهران.

وقال المتحدث باسم الجيش: إن جزءًا من القوة القتالية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيستعرض على شكل وحدات محمولة على عربات امام منصة الشرف، وفي الوقت نفسه ، سيتم عرض الوحدات العائمة التابعة لبحرية الجيش في المياه الجنوبية للبلاد وسيقوم عدد كبير من مقاتلي سلاح الجو والمروحيات التابعة لطيران الجيش بأداء العرض.
رقم : 1053022
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