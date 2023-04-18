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الثلاثاء 18 نيسان 2023 ساعة 11:36

الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بالاعتداء على البعثات الأجنبية

الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بالاعتداء على البعثات الأجنبية
وأضاف بيان الجيش السوداني، أن قوات الدعم السريع اعتدت على منزل سفير الاتحاد الأوروبي، واحتجزت أجانب وضباط سودانيين".

كان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن أمس الاثنين، أن سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، تعرض للاعتداء في مقر إقامته.

وأشار الجيش السوداني إلى نهب الدعم السريع للأسواق بنيالا وكبكابية وقارسيلا بوادي صالح، إضافة إلى أعمال السلب والنهب لممتلكات المواطنين التي تمت في ولاية الخرطوم بجانب التعدي على المنشآت الصحية الخاصة وتهديد الكوادر الصحية والطبية وضرب محطات الكهرباء والمياه وتدمير الطائرات المدنية الرابضة بمطار الخرطوم، حسب البيان.
مصدر : وكالات
رقم : 1053101
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