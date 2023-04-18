قاليباف: الجيش رمز القوة الساحقة للشعب الايراني في مواجهة التهديدات

وهنأ قاليباف في افتتاح جلسة مجلس الشورى الاسلامي ،اليوم الثلاثاء، بيوم الجيش، وقال: اليوم يصادف يوم جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، وبهذه المناسبة أهنئ جميع الجنود الغيارى، لا سيما القوة البرية في جيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، والتي سطرت ملحمة خلال فترة الدفاع المقدس.



وحيا رئيس البرلمان الايراني ارواح شهداء الجيش وخاصة القادة الشهداء امثال الشهيد صياد شيرازي، الشهيد ستاري، الشهيد فلاحي، الشهيد نامجو والشهيد بابائي.



واضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: اليوم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو بلا شك رمز القوة الساحقة للشعب الإيراني في مواجهة كل التهديدات، واليوم أبناء الشعب في جيش الجمهورية الإسلامية، يجسدون شعار الجيش فداء للشعب، كما نعرب عن تقديرنا وامتناننا لعوائل افراد الجيش على صبرهم ومقاومتهم الى جانب مجاهدي الجيش من اجل الدفاع الشامل.