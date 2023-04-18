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الثلاثاء 18 نيسان 2023 ساعة 12:11

العميد تنكسيري: نحافظ على جهوزيتنا لمواجهة تهديدات الأعداء

العميد تنكسيري: نحافظ على جهوزيتنا لمواجهة تهديدات الأعداء
واضاف البيان ان يوم 18 ابريل 1988 هو ذكرى عظيمة وخالدة ولا تنسى ابدا حينما واجهت القوات البحرية الباسلة للحرس الثوري في معركة غير متكافئة ومباشرة ، الجيش الاميركي الغازي والمعتدي واستطاعت كسر الهيمنة الهشة لهذا العدو الغدار بالمقاومة والتضحية.

واكد العميد تنكسيري ان تلك المعركة الخالدة هي جزء من تضحيات وملاحم مجاهدي القوات البحرية للحرس الثوري الشجعان الذين وقفوا ببسالة امام العدو المعتدي وصانوا استقلال البلاد وعزتها حتى يومنا هذا .

وشدد العميد تنكسيري انه وببركة الدماء الطاهرة للشهداء ، قد وصلت الثورة الاسلامية الى مستوى عال من الجهوزية والقوة القتالية وان القوات المسلحة الايرانية من الجيش والحرس الثوري هي على اتم الاستعداد للدفاع عن اقتدار الوطن.
مصدر : وكالات
رقم : 1053109
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