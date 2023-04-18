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الثلاثاء 18 نيسان 2023 ساعة 12:20

إثيوبيا تحذر من تدخل خارجي في شؤون السودان بهدف التصعيد

إثيوبيا تحذر من تدخل خارجي في شؤون السودان بهدف التصعيد
وقال أحمد إن "أي تدخل في الشؤون السودانية برغبة السودان يجب أن تكون هادفة إلى تحقيق المصالحة وإحلال السلام في السودان الشقيق، وأي محاولة دون ذلك بدوافع وأجندات خفية تسعى إلى تدمير مقدرات البلاد، سوف تكون مدانة في محكمة التاريخ" وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وأضاف "ندين بشدة جميع المحاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للسودان بطرق غير مشروعة".

وتابع "الشعب السوداني لديه القدرة على حل الأزمة الحالية التي تواجه البلاد. الشعب السوداني الشقيق عبر تاريخه العريق (أثبت) أنه محب لاستقلاله ومتمسك بحريته وأنه شعب لا يتفاوض أبدا على كرامته الوطنية".

وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن الشعب السوداني بطبيعته "لا يسمح بأي حال من الأحوال المساس بكرامته وحريته".

وأشار إلى أن إثيوبيا تؤمن بأن الشعب السوداني لديه القدرة والحكمة لتجاوز هذه المحنة، فمن الصواب أن تكون الحلول حلولا سودانية.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إن رغبة الحكومة الإثيوبية وشعبها أن نرى "الشعب السوداني يحل المشاكل بنفسه وبالحكمة المعهودة لديه، ونؤكد على أننا دائماً مع المصلحة العامة للسودان وشعبه.
مصدر : وكالات
رقم : 1053113
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