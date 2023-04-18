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الثلاثاء 18 نيسان 2023 ساعة 14:58

قائد الجيش الايراني: قادرون على مواجهة أية قوة معادية

قائد الجيش الايراني: قادرون على مواجهة أية قوة معادية
واضاف اللواء موسوي في تصريح على هامش العرض العسكري الذي اقيم صباح اليوم الثلاثاء بمناسبة يوم الجيش الايراني في جنوب طهران " اذا كنا في السابق قوة مسلحة نريد الدفاع بكامل قوتنا عن حدودنا وثغورنا فاننا على ثقة تامة اليوم بأننا قادرون على ان نواجه بالكامل أي قوة تريد التعرض لترابنا واية قوة تتخيل الاخلال بموازين القوى وتسول له نفسه بالاعتداء.

وتابع اللواء موسوي " اذا قمتم بمقارنة العروض العسكرية في السنوات الماضية وما شاهدتموه في العرض العسكري اليوم فانكم ستشاهدون ظاهرة جديدة ، فالقوات البرية اصبحت قوات جديدة تمتلك تكنولوجيا الحروب الحديثة وزودت باسلحة ومعدات تناسب الحروب المستقبلية المحتملة".

وتابع اللواء موسوي : تشاهدون اليوم ارتقاء قدرات الجيش في القوات البرية والبحرية والصاروخية والطائرات المسيرة والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بشكل لا يمكن مقارنته مع السنوات الماضية ، وبالطبع فان التهديدات ايضا هي متغيرة ومع التغيير الذي يطرأ على العالم مستقبلا فمن الممكن ان تتعاظم التهديدات ويجب علينا ان نتهيأ لمواجهة اية تهديدات.
رقم : 1053155
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