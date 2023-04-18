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الثلاثاء 18 نيسان 2023 ساعة 16:05

5 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم جنين

5 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم جنين
وقالت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، إن أربعة شبان وصلوا مستشفى جنين الحكومي جراء إصابتهم بالرصاص الحي في الأطراف خلال اقتحام قوات الاحتلال ووحدات خاصة "مستعربين"، المخيم، فيما وصلت إصابة خامسة في الأطراف أيضا، إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.

وأفاد مراسلنا بأن مِن بين المصابين مسنة (68 عاما) وقد أصيبت برصاصة في يدها، ومسعف أصيب بشظايا.

وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، ترافقها جرافتان عسكريتان، مشيرا إلى أن وحدات خاصة انتشرت داخل عدد من المنازل وعلى أسطح العمارات، بينما منعت قوات الاحتلال طواقم جمعية الهلال الأحمر من دخول المخيم لنقل الإصابات، وأطلقت الرصاص صوب مركبة إسعاف.

وتابع أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في المخيم، وسط تحليق مكثف للطائرات في أجواء مدينة جنين ومخيمها.

وفي السياق، زعمت إذاعة جيش الاحتلال أن القوة المقتحمة اعتقلت شابين من المخيم بادعاء أنهما خططا لتنفيذ عملية نوعية.
رقم : 1053163
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