الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 18 نيسان 2023 ساعة 17:04

الخارجية السعودية: المملكة حريصة على وحدة سوريا

الخارجية السعودية: المملكة حريصة على وحدة سوريا
وبالتزامن مع زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان على صفحتها في "تويتر"، إن "زيارة سموه إلى سوريا تأتي في إطار ما توليه المملكة من حرص واهتمام للتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

واستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري، وزير الخارجية السعودي الذي وصل إلى دمشق في زيارة رسمية.

وتأتي زيارة بن فرحان إلى دمشق في إطار استئناف العلاقات السورية - السعودية، وبعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدة.
رقم : 1053168
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أين مفتاح حل أزمة بيروت السياسية؟
أين مفتاح حل أزمة بيروت السياسية؟
الإعلام العبريّ يغص بتحليلات خطاب نصرالله.. ما السر؟
الإعلام العبريّ يغص بتحليلات خطاب نصرالله.. ما السر؟
18 نيسان 2023
اختراق موقعي وزارة الصحة والتعليم التابعتين للنظام الصهيوني
اختراق موقعي وزارة الصحة والتعليم التابعتين للنظام الصهيوني
17 نيسان 2023
مسؤول بالخارجية الإيرانية: لم يتم بعد تحديد السفراء بين طهران والرياض
مسؤول بالخارجية الإيرانية: لم يتم بعد تحديد السفراء بين طهران والرياض
17 نيسان 2023
هل تؤدي الصدمات الدماغية إلى خروج القوات الأمريكيّة من سوريا؟
هل تؤدي الصدمات الدماغية إلى خروج القوات الأمريكيّة من سوريا؟
17 نيسان 2023
فرار نتنياهو من المشاركة في اجتياح لبنان وتأثيره الخطير؟
فرار نتنياهو من المشاركة في اجتياح لبنان وتأثيره الخطير؟
17 نيسان 2023
انتهاء موسم العلاقات الباردة بين الرياض ودمشق
انتهاء موسم العلاقات الباردة بين الرياض ودمشق
17 نيسان 2023
مخاوف أمريكا من التعاون الاستخباراتي بين الإمارات وروسيا
مخاوف أمريكا من التعاون الاستخباراتي بين الإمارات وروسيا
17 نيسان 2023
رئيسي: العلم والمعرفة بدون الفضيلة لا يفيدان الإنسانية
رئيسي: العلم والمعرفة بدون الفضيلة لا يفيدان الإنسانية
17 نيسان 2023
حرس الثورة الاسلامية تفكك خلية مناهضة للثورة شمال ايران
حرس الثورة الاسلامية تفكك خلية مناهضة للثورة شمال ايران
16 نيسان 2023
السيد خامنئي: الوضع الحالي للكيان الصهيوني مثال آخر على مثل هذه الإخفاقات والفشل
السيد خامنئي: الوضع الحالي للكيان الصهيوني مثال آخر على مثل هذه الإخفاقات والفشل
16 نيسان 2023
اقامة صلاة العيد بامامة قائد الثورة الاسلامية
اقامة صلاة العيد بامامة قائد الثورة الاسلامية
15 نيسان 2023
دلالات إحيائية يوم القدس العالمي هذا العام
دلالات إحيائية يوم القدس العالمي هذا العام
15 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أين مفتاح حل أزمة بيروت السياسية؟
الإعلام العبريّ يغص بتحليلات خطاب نصرالله.. ما السر؟
فرار نتنياهو من المشاركة في اجتياح لبنان وتأثيره الخطير؟
انتهاء موسم العلاقات الباردة بين الرياض ودمشق