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الثلاثاء 18 نيسان 2023 ساعة 18:39

اللواء سلامي: ركائز جيش الجمهورية الإسلامية قوية وراسخة

اللواء سلامي: ركائز جيش الجمهورية الإسلامية قوية وراسخة
وهنأ اللواء سلامي في كلمته اليوم الثلاثاء في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بيوم الجيش وقال: إن أجمل تعبير والذي هو تجسيد للحقيقة الحية للجيش يتجلى في كلام قائد الثورة الإسلامية حينما قال "الجيش كلمة طيبة". هذه الكلمة هي مثل شجرة طيبة وشجرة مباركة وضخمة ، أصلها وجذورها راسخة وعميقة في إيمان وعقيدة شعبنا، وإيمان وعقيدة كل قواتنا العسكرية.

واضاف اللواء سلامي: إن ركائز هذه الشجرة المباركة قوية وثابتة، وتصل أغصانها إلى السماء. هذه الحقيقة الجميلة تعتمد عليها هويتنا وأمننا واستقلالنا وشرفنا وكرامتنا.

وأضاف القائد العام للحرس الثوري: "الجيش هو كلمة طيبة، والكلمة الطيبة تصعد إلى الله ، والعمل الصالح لاخواننا في الجيش تمنح الرفعة لهذه الكلمة الطيبة. إنه ذات الشيء في الميدان، والمشهد دليل على هذه الحقيقة.

وأضاف: "اليوم هو يوم ميلاد جيش الإسلام الجديد ويوم ميلاد جيش صاحب فضيلة تميزه عن جميع جيوش العالم بسبب رجاله ونجومه الساطعة التي تضفي معنى جديدًا في السماء".

واشار الى النجوم الساطعة في سماء الشهادة من قادة الجيش امثال الفريق قرني والفريق صياد شيرازي واللواء فلاحي واللواء نامجوي واللواء دوران واللواء آبشناسان واللواء بابائي واللواء ستاري وقال: ان هؤلاء القادة كانوا قمما معنوية رفيعة اجروا شلالا من التضحية والشهادة في هيكل الجيش وان عشرات آلاف الشهداء من جيشنا الزاخر بالفخر هذا هم وثيقة التضحية والوفاء والايمان والجهاد والشهادة.

 
رقم : 1053174
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