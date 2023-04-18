الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 18 نيسان 2023 ساعة 19:58

البرهان: سنلتزم بالهدنة المقترحة من قبل قوى إقليمية

البرهان: سنلتزم بالهدنة المقترحة من قبل قوى إقليمية
وقال البرهان لشبكة "سي إن إن": "لم نتفق على وقت البدء، لكننا بالتأكيد سنلتزم بمقترح الآلية الثلاثية، بأن تمتد (الهدنة) لمدة 24 ساعة، ابتداءً من الساعة 6 مساءً اليوم".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، إلا أنها عادت واتهمت الجيش السوداني بخرق الهدنة.

وتتكون الآلية الثلاثية من بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد).

وكانت المعارك قد تواصلت لليوم الرابع على التوالي، بين قوات الجيش والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بما في ذلك في العاصمة الخرطوم.

وتدور منذ يوم الجمعة الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.

ويواصل الجانبان، طوال الأيام الماضية، نشر البيانات عن الانتصارات التي يحرزها والخسائر التي يوقعها في صفوف الطرف الآخر.

وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
رقم : 1053182
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الإعلام العبريّ يغص بتحليلات خطاب نصرالله.. ما السر؟
الإعلام العبريّ يغص بتحليلات خطاب نصرالله.. ما السر؟
اللواء سلامي: ركائز جيش الجمهورية الإسلامية قوية وراسخة
اللواء سلامي: ركائز جيش الجمهورية الإسلامية قوية وراسخة
18 نيسان 2023
فتح باب تبادل الأسرى؛ مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب في اليمن؟
فتح باب تبادل الأسرى؛ مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب في اليمن؟
18 نيسان 2023
هجوم سعودي على مشروع التطبيع
هجوم سعودي على مشروع التطبيع
18 نيسان 2023
أين مفتاح حل أزمة بيروت السياسية؟
أين مفتاح حل أزمة بيروت السياسية؟
18 نيسان 2023
الإعلام العبريّ يغص بتحليلات خطاب نصرالله.. ما السر؟
الإعلام العبريّ يغص بتحليلات خطاب نصرالله.. ما السر؟
18 نيسان 2023
اختراق موقعي وزارة الصحة والتعليم التابعتين للنظام الصهيوني
اختراق موقعي وزارة الصحة والتعليم التابعتين للنظام الصهيوني
17 نيسان 2023
مسؤول بالخارجية الإيرانية: لم يتم بعد تحديد السفراء بين طهران والرياض
مسؤول بالخارجية الإيرانية: لم يتم بعد تحديد السفراء بين طهران والرياض
17 نيسان 2023
هل تؤدي الصدمات الدماغية إلى خروج القوات الأمريكيّة من سوريا؟
هل تؤدي الصدمات الدماغية إلى خروج القوات الأمريكيّة من سوريا؟
17 نيسان 2023
فرار نتنياهو من المشاركة في اجتياح لبنان وتأثيره الخطير؟
فرار نتنياهو من المشاركة في اجتياح لبنان وتأثيره الخطير؟
17 نيسان 2023
انتهاء موسم العلاقات الباردة بين الرياض ودمشق
انتهاء موسم العلاقات الباردة بين الرياض ودمشق
17 نيسان 2023
مخاوف أمريكا من التعاون الاستخباراتي بين الإمارات وروسيا
مخاوف أمريكا من التعاون الاستخباراتي بين الإمارات وروسيا
17 نيسان 2023
رئيسي: العلم والمعرفة بدون الفضيلة لا يفيدان الإنسانية
رئيسي: العلم والمعرفة بدون الفضيلة لا يفيدان الإنسانية
17 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أين مفتاح حل أزمة بيروت السياسية؟
الإعلام العبريّ يغص بتحليلات خطاب نصرالله.. ما السر؟
فرار نتنياهو من المشاركة في اجتياح لبنان وتأثيره الخطير؟
انتهاء موسم العلاقات الباردة بين الرياض ودمشق