الأدميرال سياري: الجيش يحقق الاكتفاء الذاتي في المعدات الدفاعية بنسبة 90%

وفي تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء على هامش الاستعراض العسكري للجيش، أكد الأدميرال سياري إن مهمة جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمثل في الدفاع عن وحدة أراضي البلاد والحفاظ عليها واستقلالها حسب الدستور.



وأضاف: بعد انتصار الثورة الإسلامية ، خاصة بعد فترة الدفاع المقدس (1980-1988) ، حدثت تغيرات كبيرة في تجهيزات الجيش، بحيث يمكن القول إن جميع المعدات التي عُرضت في العرض العسكري اليوم هي ايرانية الصنع وتتميز بالتقنية الحديثة والمتطورة.



وشدد مساعد الشؤون في الجيش على أن نسبة الاكتفاء الذاتي لدى جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بلغت اليوم ۹۰% وتزداد هذه النسبة يوما بعد آخر حيث شهدت قوته في المسيرات تطورا كبيرا للغاية.



وجرت اليوم الثلاثاء مراسم استعراض وحدات قوات الجيش لمناسبة يوم الجيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية بحضور رئیس الجمهورية وكبار قادة القوات المسلحة في طهران وسائر مناطق البلاد.



وشاركت في هذا الاستعراض الجوي مقاتلات "كوثر" و" F-14" و"F-5 " و""F4 و"ميغ 29" و"صاعقة" وطائرات الارضاع الجوي 707 وطائرات النقل C-130 التابعة للقوة الجوية للجيش.