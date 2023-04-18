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الثلاثاء 18 نيسان 2023 ساعة 20:08

اصدار الاحكام بحق 14 متهما في قضية استشهاد احد التعبويين المدافعين عن الامن

اصدار الاحكام بحق 14 متهما في قضية استشهاد احد التعبويين المدافعين عن الامن
وقال حسين فاضلي هريكندي في ما يتعلق بتفاصيل إعادة محاكمة المتهمين في قضية الشهيد عجميان: إن محاكمة المتهمين الـ16 في قضية استشهاد الشهيد عجميان عقدت في الفرع الأول لمحكمة الثورة بمدينة كرج وصدر الحكم بأن المحكمة العليا أكدت حكم الإعدام بحق 2 من المتهمين وهما محمد حسيني ومحمد مهدي كرمي، وأعادت القضية إلى نفس الفرع لبقية المتهمين للتدقيق فيها والحكم بشانها مرة أخرى.

وأضاف: عقدت جلسات المحاكمة لـ 14 متهمًا بحضور المتهمين ومحاميهم، وبعد الاستماع وإعطاء مهلة لتقديم لوائح الدفاع التكميلية من قبل المحامين ، صدر الحكم في القضية نهائيًا.

وقال رئيس قضاة محافظة البرز: بحسب حكم المحكمة ، حُكم على 11 متهمًا في هذه القضية بالسجن لفترات 3 و 5 و 10 و 15 عامًا.

واوضح بان 3 من المتهمين شملهم العفو الاخير الصادر عن قائد الثورة الاسلامية وتم الافراج عنهم اليوم.

وقال رئيس قضاة محافظة البرز: إضافة إلى ذلك ، فإن الأحكام الصادرة ليست نهائية ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة العليا خلال المهلة القانونية.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين محمد حسيني ومحمد مهدي كرمي بناءً على حكم المحكمة. وصدر حكم الإعدام بحق محمد حسيني ومحمد مهدي كرمي وإعدامهما بتهمة "الافساد في الأرض" ، لدورهما الرئيسي في قضية استشهاد التعبوي روح الله عجميان.

يذكر ان الشهيد التعبوي روح الله عجميان كان قد بادر الى تنظيم السير في حالة اختناق مروري خلال احداث الشغب في محافظة البرز، قبل عدة اشهر، وكان اعزلا لا يحمل اي سلاح، حينما هاجمه مثيرو الشغب واثخنوه بالجراح بادوات جارحة والضربات بالركل واللكمات وسحب جسمه على ارضية الشارع، ما ادى الى استشهاده.
رقم : 1053187
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