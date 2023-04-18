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الثلاثاء 18 نيسان 2023 ساعة 20:09

الإمارات وقطر تستعدان لاستئناف العلاقات الدبلوماسية

الإمارات وقطر تستعدان لاستئناف العلاقات الدبلوماسية
كشفت وكالة "رويترز" عن أن قطر والإمارات بصدد إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما وفتح السفارتين، وذلك بعد أكثر من عامين ونيف على اتفاق "العلا" الذي أنهى الأزمة الخليجية.

وقال مسؤول إماراتي للوكالة: "يجري تنشيط العلاقات الدبلوماسية بما يشمل إعادة فتح سفارتي البلدين"، متوقعاً "إعادة فتح السفارتين وتعيين سفيرين جديدين بحلول منتصف يونيو المقبل".

وشهدت العلاقات بين أبوظبي والدوحة تحسناً كبيراً منذ المصالحة دول الخليج الفارسي، في يناير 2021؛ ففي مايو الماضي زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الإمارات، لتقديم العزاء بالرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وفي ديسمبر الماضي، زار رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل ثاني قطر لإجراء مباحثات مع الشيخ تميم، تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك.

كما شارك أمير قطر في اللقاء الذي دعا له الرئيس الإماراتي بحضور ملك الأردن ونظيره البحريني وسلطان عُمان والرئيس المصري، في يناير 2023.

وفي مارس الماضي، وتعبيراً عن تطور العلاقات بينهما، أعلن الرئيس الإماراتي دعم بلاده لملف ترشح دولة قطر لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، في حين أعرب أمير قطر عن امتنانه للرئيس الإماراتي على ذلك.
رقم : 1053188
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