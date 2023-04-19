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الأربعاء 19 نيسان 2023 ساعة 09:55

الأمم المتحدة والمكسيك في مرمى التجسس الأميركي

الأمم المتحدة والمكسيك في مرمى التجسس الأميركي
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، إن الأمم المتحدة أبلغت الولايات المتحدة رسمياً بقلقها إزاء تقارير عن تجسس أميركي على الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وغيره من كبار المسؤولين التابعين للمنظمة الدولية.

وأضاف دوجاريك "أوضحنا أن مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع التزامات الولايات المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها".

المكسيك تتهم البنتاغون بالتجسس

وفي سياق آخر، اتهم رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم الثلاثاء، بالتجسس على حكومته عقب نشر وسائل إعلام أمريكية لوثائق مسربة، وقال إنه سيبدأ في عملية لتصنيف درجة سرية معلومات القوات المسلحة لحماية الأمن القومي.

وتأتي تعليقات لوبيز أوبرادور بعد أيام من تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" تحدثت فيه عن توتر واضح بين القوات البحرية وقوات الجيش في المكسيك، واستشهد التقرير بإفادة عسكرية أميركية منشورة ضمن سجلات عسكرية أميركية مسربة ونشرت على الانترنت.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحافي "سنحمي الآن المعلومات الواردة من البحرية ووزارة الدفاع لأننا أصبحنا هدفاً للتجسس من جانب البنتاغون"، ولم يرد البنتاغون على طلب للتعليق وكان وصف نشر الوثائق المسربة بأنه "فعل إجرامي متعمد".

وذكر تقرير واشنطن بوست أنه لا توجد أي إشارة إلى أن مصدر المعلومات الواردة في الوثيقة المذكورة هو عملية اعتراض للاتصالات بين المسؤولين المكسيكيين.

ووصف لوبيز أوبرادور، أمس الاثنين، معلومات المخابرات الأميركية في التسريبات بأنها "تدخل غير مشروع وسافر لا ينبغي تقبله تحت أي ظرف"، مضيفاً أنه لا يعتزم توجيه انتقادات لاذعة للولايات المتحدة، لكنه سيبحث في وقت ما "سبلاً للتعاون".

وحينما تلقى يوم الثلاثاء سؤالاً حول مزاعم جديدة باعتماد حكومته على برنامج التجسس المثير للجدل (بيغاسوس)، كرر ما سبق وقاله بأن حكومته لا تتجسس.

وكانت وسائل إعلام دنماركية وأوروبية كشفت، في مايو/ أيار 2021، عن تجسس الولايات المتحدة على سياسيين أوروبيين بارزين، بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بين عامي 2012 و2014.
رقم : 1053273
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