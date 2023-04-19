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الأربعاء 19 نيسان 2023 ساعة 10:00

الصين بصدد رفع علاقاتها مع كوريا الشمالية نحو 'مستوى أعلى'

الصين بصدد رفع علاقاتها مع كوريا الشمالية نحو
وتأتي رسالة الدعم لكوريا الشمالية من أوثق حلفائها، في وقت دان فيه وزراء خارجية دول مجموعة السبع من اليابان التجارب الصاروخية التي تجريها بيونغ يانغ منذ أشهر، وتثير قلق وانتقادات خصومها كالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

وكتب شي جين بينغ في رسالته إن "الصداقة التقليدية بين الصين وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تجاوزت تحديات تبدل الوضع الدولي لزمن طويل"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية.

وأضاف أن الوضع الدولي والإقليمي "يتبدل بشكل جدي ومعقد"، مؤكدا أنه سيواصل"بشكل دائم، دفع الصداقة والتعاون بين الطرفين لمستوى أعلى".

وجاءت الرسالة الصينية قبيل ساعات من مطالبة وزراء خارجية دول مجموعة السبع بيونغ يانغ بـ"الامتناع" عن إجراء مزيد من التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية.

وحذّر الوزراء في أعقاب يومين من الاجتماعات التي عقدوها في اليابان، من رد "قوي" على خطوات من هذا النوع.

وأجرت كوريا الشمالية خلال الأشهر الماضية سلسلة من التجارب على أسلحة، شملت إطلاق العديد من أقوى صواريخها الباليستية العابرة للقارات.

كما أعلنت الأسبوع الماضي إطلاق "نوع جديد"من هذه الصواريخ يعمل بالوقود الصلب، في خطوة عدّها كيم جونغ أون "كبيرة" ضمن برنامج بلاده للتسلح.
رقم : 1053277
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