وفي تصريح صحفي، أكد نبيل عمار أن جلسة العمل التي جمعته مع نظيره السوري ظهر اليوم بمقر الوزارة، تناولت العلاقات الثنائية وبعض جوانب التعاون بين البلدين.



وشدد نبيل عمار على أنّ تونس تريد للعلاقات الثنائيّة التي كانت دائما "متميزة وعلى أحسن ما يرام"، أن تتواصل، حسب توجه قيادتي البلدين.



وأشار إلى وجود رغبة مشتركة لدى الرئيسين التونسي والسوري، قيس سعيد وبشار الأسد، في تبادل الزيارات.



كما أعرب عمار عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة "انتعاشة ترجع بالفائدة على مصلحة البلدين الشقيقين".



وبين أنه كان للوزير السوري أيضا لقاء مع الرئيس قيس سعيد "تم من خلاله استعراض كل جوانب العلاقات التونسية السورية وكان الحديث معمقا، تجاوز العلاقات الثنائية واهتم بالجوانب متعددة الأطراف، في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم".