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الأربعاء 19 نيسان 2023 ساعة 11:32

السودان.. تجدد الاشتباكات المسلحة في محيط القيادة العامة بالخرطوم

السودان.. تجدد الاشتباكات المسلحة في محيط القيادة العامة بالخرطوم
وأفادت وسائل إعلام أن اشتباكات تجري في وسط وجنوب الخرطوم بين قوات الجيش السوداني وعناصر الدعم السريع.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أن المرحلة الثانية لتأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة والمطار، مؤكدة أن "مناوشات" تجري هناك.

وأفاد مراسلنا في السودان باندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، مع بداية الوقت المحدد لـ"الهدنة" بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ومع دخول الهدنة حيز التنفيذ، اندلعت اشتباكات في حي الصحافة.

وقالت قوات الدعم السريع أن قواتها تعرضت لهجمات متفرقة في بعض المناطق بالعاصمة الخرطوم، سيما في منطقتي القيادة العامة وشرق النيل.
مصدر : وكالات
رقم : 1053299
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