الطقس في لبنان

غائما جزئيا الى غائم احيانا، مع انخفاض ملحوظ و حاد في درجات الحرارة القصوى بخاصة في المناطق الساحلية (ما بين 8 الى 10 درجات) والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، ورياح ناشطة أحيانا، يتكون الضباب على المرتفعات مع امطار خفيفة شمال البلاد وفي الداخل ونشاط للخلايا الرعدية شرق البلاد.



-الحال العامة: طقس ربيـعي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 إلى 24 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح فترة بعد الظهر وتهطل امطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية والمسائية، بخاصة في الداخل، مع احتمال نشاط للخلايا الرعدية في الداخل و شرق البلاد.



الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض ملحوظ و حاد في درجات الحرارة القصوى بخاصة في المناطق الساحلية (ما بين 8 الى 10 درجات انخفاض) والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان و رياح ناشطة احيانا. يتكون الضباب على المرتفعات مع امطار خفيفة شمال البلاد و في الداخل ونشاط للخلايا الرعدية شرق البلاد.



الجمعة: قليل الغيوم اجمالا يتحول مساء الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة بخاصة في الداخل و في المناطق الجبلية مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات.



السبت: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة و التي تبقى دون معدلاتها بخاصة على الساحل.



-الحرارة على الساحل من 17 الى21 درجة، فوق الجبال من 13 الى 18 درجة، في الداخل من 10 الى 23 درجة.

-الرياح السطحية: متقلبة سرعتها بين 15 و 50 كلم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل متوسط على الجبال.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و75 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج (0.5 متر).

-حرارة سطح الماء: 19 درجة.

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.