الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 19 نيسان 2023 ساعة 14:47

إيران: المفاوضات مع الوكالة الذرية تشهد تقدماً

إيران: المفاوضات مع الوكالة الذرية تشهد تقدماً
وأشار " اسلامي " الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء الى توزيع ۶۷ من الأدوية المشعة على۲۱۰ مراكز طبية ومستشفى في شتى ارجاء ايران الاسلامية، مؤكدا أن الاحصاءات الموجودة لدى المسؤولين تظهر استخدام مليون مريض مصاب بالسرطان من المستحضرات الصيدلانية المشعة التي يتم انتاجها في داخل ايران.

وحول الاتفاق الذي توصلت اليه ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شهر اذار/ مارس وسير تقدم المفاوضات بين الجانبين أضاف المسؤول قائلا: ان سير المفاوضات يشهد تقدما ومتابعة وهناك تبادل زيارات مستمر للوفود بين الجانبين ونقدم تقارير نتائج أعمالنا في الوقت المناسب.
رقم : 1053327
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيس الجمهورية: ايران لم تغادر طاولة المفاوضات لحل القضية النووية اطلاقا
رئيس الجمهورية: ايران لم تغادر طاولة المفاوضات لحل القضية النووية اطلاقا
سوريا والسعودية.. صفحة جديدة في العلاقات
سوريا والسعودية.. صفحة جديدة في العلاقات
19 نيسان 2023
مؤشرات تآكل الردع وتراجع موقع الکيان الإسرائيلي
مؤشرات تآكل الردع وتراجع موقع الکيان الإسرائيلي
19 نيسان 2023
أزمة السودان... لا يمکن لملكين أن يحکما بلدًا واحدًا
أزمة السودان... لا يمکن لملكين أن يحکما بلدًا واحدًا
19 نيسان 2023
الإعلام العبريّ يغص بتحليلات خطاب نصرالله.. ما السر؟
الإعلام العبريّ يغص بتحليلات خطاب نصرالله.. ما السر؟
18 نيسان 2023
اللواء سلامي: ركائز جيش الجمهورية الإسلامية قوية وراسخة
اللواء سلامي: ركائز جيش الجمهورية الإسلامية قوية وراسخة
18 نيسان 2023
فتح باب تبادل الأسرى؛ مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب في اليمن؟
فتح باب تبادل الأسرى؛ مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب في اليمن؟
18 نيسان 2023
هجوم سعودي على مشروع التطبيع
هجوم سعودي على مشروع التطبيع
18 نيسان 2023
أين مفتاح حل أزمة بيروت السياسية؟
أين مفتاح حل أزمة بيروت السياسية؟
18 نيسان 2023
الإعلام العبريّ يغص بتحليلات خطاب نصرالله.. ما السر؟
الإعلام العبريّ يغص بتحليلات خطاب نصرالله.. ما السر؟
18 نيسان 2023
اختراق موقعي وزارة الصحة والتعليم التابعتين للنظام الصهيوني
اختراق موقعي وزارة الصحة والتعليم التابعتين للنظام الصهيوني
17 نيسان 2023
مسؤول بالخارجية الإيرانية: لم يتم بعد تحديد السفراء بين طهران والرياض
مسؤول بالخارجية الإيرانية: لم يتم بعد تحديد السفراء بين طهران والرياض
17 نيسان 2023
هل تؤدي الصدمات الدماغية إلى خروج القوات الأمريكيّة من سوريا؟
هل تؤدي الصدمات الدماغية إلى خروج القوات الأمريكيّة من سوريا؟
17 نيسان 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سوريا والسعودية.. صفحة جديدة في العلاقات
أين مفتاح حل أزمة بيروت السياسية؟
الإعلام العبريّ يغص بتحليلات خطاب نصرالله.. ما السر؟
فرار نتنياهو من المشاركة في اجتياح لبنان وتأثيره الخطير؟