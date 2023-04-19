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الأربعاء 19 نيسان 2023 ساعة 14:56

بكين: لم نتعهد بعدم استخدام القوة.. ونتحفظ بحقنا في حماية أراضينا

بكين: لم نتعهد بعدم استخدام القوة.. ونتحفظ بحقنا في حماية أراضينا
وأوضح الممثل الخاص للحكومة الصينية، ليو شياو مينغ، في تصريح صحافي، أنّ "هذا الموقف ليس موجها ضد مواطنينا التايوانيين، بل إنّه موجه، على وجه التحديد ضد الانفصاليين في تايوان والقوى الخارجية الأخرى التي تحاول تقسيم بلادنا".

وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، بأنّ الصين تحتفظ بالحق في استخدام جميع الإجراءات لمنع تايوان من الانفصال، مشيراً إلى أنّه "لا ينبغي لأحد أن يقلل من تصميم وإرادة الصين القوية وقدرتها على الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضي الصين".

وأشار إلى أنّ قضية تايوان في قلب اهتمامات الصين ومصالحها، وحلّها شأن داخلي خاص بالصين ولا يحق للولايات المتحدة التدخل فيه.

وأعلنت الصين، يوم الإثنين، أنّها راقبت مرور المدمرة الأميركية في مضيق تايوان، مشيرةً إلى أنّ الجيش على مستوى عالٍ من التأهب.

وقال الناطق باسم الجيش الصيني: "إن قواتنا تبقى في مستوى تأهب عال على الدوام، وستدافع بعزم عن السيادة الوطنية والأمن، فضلاً عن السلام والاستقرار الإقليميين".

وفي الشهر الماضي، وقع خلاف بين الصين والولايات المتحدة بشأن تحركات المدمرة "ميليوس"، التي قالت الصين إنّها دخلت إلى مياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي قرب جزر باراسيل.
رقم : 1053334
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